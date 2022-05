 Wirtschaft: Veranstalter gibt Ausblick auf Hannover Messe

Die Hannover Messe findet in diesem Jahr erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder in Präsenz statt. Messechef Jochen Köckler und das diesjährige Partnerland Portugal geben am Dienstag (11 Uhr) einen Ausblick auf das Programm. Unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges soll es unter anderem um Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und stabile Lieferketten gehen. Eröffnet wird die weltweit bedeutende Industriemesse am 29. Mai (Sonntag) von Bundeskanzler Olaf Scholz.