 Wirtschaft: Verbände fordern Stärkung des Handwerks

Branchenverbände aus Deutschland, Italien und Frankreich haben eine Stärkung des Handwerks gefordert. Die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene sei aktuell so wichtig wie noch nie, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks sowie der Verbände Confartigianato Imprese (Italien) und CMA France. Anlass ist ein Treffen in Rom.

BERLIN/ROM Der Neustart der europäischen Wirtschaft nach der Pandemie, erschwert durch den Krieg in der Ukraine, falle mit einer Transformation der Gesamtwirtschaft zusammen, die sich insbesondere im digitalen und ökologischen Wandel zeige. Nur mit starken Handwerksbetrieben und mit qualifizierten Handwerkerinnen und Handwerkern seien die Gesellschaften in der Lage, ökologische Herausforderungen zu bewältigen. So fordern die Verbände, unnötigen bürokratischen Aufwand zu vermeiden. Außerdem müsse die berufliche Bildung als zentraler Schlüssel der Fachkräftesicherung gestärkt werden. Die drei Verbände vertreten nach eigenen Angaben über drei Millionen Betriebe und Unternehmen im Handwerk.

