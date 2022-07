 Wirtschaft: Verbesserungen für Nutztierhaltung in Österreich beschlossen

Verbesserungen für Nutztierhaltung in Österreich beschlossen

Eine Volksinitiative hat in Österreich langfristige Verbote für umstrittene Tier-Haltebedingungen bewirkt. Das Parlament beschloss am Donnerstag Ablaufdaten für sogenannte Vollspaltenböden in Schweineställen ab 2040 und für die sogenannte Anbindehaltung von Rindern ab 2030. Die langen Übergangsfristen sollen der Landwirtschaft Zeit für Umbauten geben, statt sie kurzfristig zu Großinvestitionen zu zwingen, wie Abgeordnete der gemeinsam regierenden Volkspartei (ÖVP) und der Grünen erklärten.