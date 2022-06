 Wirtschaft: Verdi kündigt für Donnerstag Warnstreik in den Seehäfen an

Verdi kündigt für Donnerstag Warnstreik in den Seehäfen an

Die Gewerkschaft Verdi hat für den morgigen Donnerstag mehrstündige Warnstreiks in Seehäfen angekündigt. Betroffen sei konkret die Spätschicht in mehreren Häfen, darunter im größten deutschen Hafen in Hamburg, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch in Hamburg mit. Auch in Emden, Bremen, Bremerhaven und Wilhelmshaven soll es mehrstündige Warnstreiks geben.