 Wirtschaft: Verdi und Hafenbetriebe setzen Tarifgespräche fort

Im Tarifkonflikt um die Löhne von Hafenarbeitern ringen die Gewerkschaft Verdi und die Seehafenbetriebe seit dem Vormittag in Bremen abermals um eine Lösung. Es ist bereits die zehnte Verhandlungsrunde. Sollte auch sie ohne Ergebnis bleiben, wären wieder Warnstreiks möglich, die in den großen Nordseehäfen erneut den Güter- und Containerumschlag lahmlegen dürften.

BREMEN Beide Seiten haben zuvor ihren Einigungswillen bekundet, lagen in der Einschätzung des Verhandlungsstandes aber auseinander. Während der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) nach der neunten Runde vor knapp zwei Wochen von Annäherungen sprach, hatte sich Verdi-Verhandlungsführerin Maya Schwiegershausen-Güth "enttäuscht über die geringe Annäherung" geäußert. Am Freitag forderte sie vom ZDS abermals ein verbessertes Angebot. Es liege nun an den Arbeitgebern, ob es zu einem Verhandlungsergebnis komme.

In dem festgefahrenen Streit beharrt Verdi angesichts der hohen Inflation auf einer Sicherung der Reallöhne für alle Beschäftigten über die gesamte Laufzeit eines Tarifabschlusses. Während Verdi einen 12-monatigen Tarifvertrag favorisiert, haben die Arbeitgeber zuletzt ein als "final" bezeichnetes Angebot über 24 Monate vorgelegt. Im Kern dreht sich der Konflikt nun darum, nach welchen Kriterien und mit welchen Mechanismen der Abschluss im zweiten Laufzeitjahr nachträglich angepasst werden kann, wenn die Inflation hoch bleibt.