 Wirtschaft: Verkehrsminister beraten über Energiekosten für Verkehrsverbünde

Die stark gestiegenen Energiekosten für die Verkehrsverbünde sind das Hauptthema bei der Sonderkonferenz der Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister der Länder am Freitag (9.00 Uhr). Die Unternehmen mussten wegen der Energiekrise in den vergangenen Monaten enorme Kostensteigerungen hinnehmen. Die Landespolitiker wollen in einer Videokonferenz besprechen, ob sich die Bundesländer in dieser Frage auf eine gemeinsame Forderung an das Bundesverkehrsministerium einigen können. Denkbar wäre ein Hilfsfonds, analog zum Corona-Rettungsschirm. Geklärt werden müsste unter anderem, wie im Falle eines solchen "Energierettungsschirms" die Finanzmittel verteilt würden. Amtierende Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz ist die Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne).