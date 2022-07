 Wirtschaft: Verkehrsminister Wissing will 'angemessene' Bezahlung in der Luftfahrt

Verkehrsminister Wissing will 'angemessene' Bezahlung in der Luftfahrt

Angesichts anhaltender Probleme in der Luftfahrt hat sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) für eine "angemessene" Bezahlung des Personals ausgesprochen. Unattraktiver Lohn sei möglicherweise Teil des Problems, sagte er am Montag in einem Interview mit "Bild TV". Die Lösung der Personalprobleme sei allerdings Aufgabe der privaten Unternehmen. Es gebe "keine Möglichkeit, diese Arbeitsverträge jetzt von politischer Seite zu gestalten", sagte der Minister. "Aber klar ist auch, dass wir diese Arbeitsplätze attraktiv halten müssen, wenn wir als Gesellschaft solche Probleme nicht dauerhaft haben wollen."