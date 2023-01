Wirtschaft verliert Ende 2022 an Schwung - Neue Daten des Bundesamtes

WIESBADEN (dpa-AFX) -Die deutsche Wirtschaft steht trotz Gegenwinds besser da als zunächst befürchtet. Nach drei Wachstumsquartalen in Folge deutete sich für die letzten drei Monate des vergangenen Jahres dem Statistischen Bundesamt zufolge zuletzt eine Stagnation an. Vorläufige Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal veröffentlicht die Wiesbadener Behörde am Montag (10.00 Uhr). Viele Volkswirte hatten mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vorquartal gerechnet.