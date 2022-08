 Wirtschaft: Verordnung zur staatlichen Gasumlage in Kraft getreten

Verordnung zur staatlichen Gasumlage in Kraft getreten

Die Verordnung zur staatlichen Gasumlage, die ab Herbst zu Preissteigerungen für die Gaskunden führt, ist in Kraft getreten. Das teilte das Bundeswirtschaftministerium am Dienstag in Berlin mit. Die Rechtsverordnung gilt bis zum 30. September 2024.