 Wirtschaft: Versicherer Prudential findet neuen Chef - Asienexperte

Der britische Lebensversicherer Prudential hat einen neuen Chef gefunden. Der bisherige Chef von Manulife Asia, Anil Wadhwani, werde den Job im Februar 2023 antreten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in London mit. Der langjährige Prudential-Chef Mike Wells war Ende März ausgeschieden. Bis zu Wadhwanis Start werde Interimschef Mark FitzPatrick das Unternehmen führen, hieß es weiter. Der künftige Chef bringe mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleitungsbranche mit, vor allem mit Blick auf Asien.

Wells hatte in den vergangenen Jahren die Aufspaltung von Prudential vorangetrieben. 2019 spaltete der Konzern seine Europa-Sparte M&G ab, 2021 trennte er sich von seiner US-Sparte Jackson. Derzeit liegt der Fokus des Konzerns vor allem auf Asien, vor allem auf China und Hongkong.

