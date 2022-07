 Wirtschaft: Vertreter aus rund 40 Staaten zu Klimadialog in Berlin erwartet

Minister und Vertreter aus etwa 40 Staaten wollen sich ab Montag über den weiteren Kurs im Kampf gegen den Klimawandel abstimmen. Bei dem Treffen des sogenannten Petersberger Klimadialogs werden auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi sprechen. Deutschland und Ägypten sind Ausrichter des zweitägigen Treffens in Berlin, das auch Weichen für die Weltklimakonferenz COP27 Anfang November im ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich stellen soll.

BERLIN Bei dem Klimadialog geht es um die Reaktion auf eng verwobene Krisen: Klimaveränderungen, Probleme mit der Energieversorgung infolge des Ukraine-Kriegs und Nahrungsmangel in Teilen der Welt. Dass manche Entwicklungsländer von Schuldenkrisen geplagt werden, behindert deren Handeln zusätzlich. Unter dem Begriff "Loss and Damage" (etwa: Verluste und Schäden) wird diskutiert, wie die Folgen des Klimawandels in ärmeren Ländern, die oft weniger zu Schäden beigetragen haben, gemeinsam geschultert werden können.