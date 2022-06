 Wirtschaft: Verwundete Soldaten aus der Ukraine werden nach Bayern gebracht

Verwundete Soldaten aus der Ukraine werden am Donnerstag zur medizinischen Versorgung nach Bayern gebracht. Am Nachmittag würden die Verwundeten an Bord eines Airbus A310 der Bundeswehr über Polen nach Nürnberg geflogen und dann auf Krankenhäuser in ganz Bayern verteilt, teilte der Flughafen Nürnberg am Mittwoch mit. Zu diesem Zwecke werde eine größere Anzahl an Krankentransportern zum Flughafen fahren.