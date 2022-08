 Wirtschaft: Von der Leyen: Europa steht langfristig an der Seite der Ukraine

Von der Leyen: Europa steht langfristig an der Seite der Ukraine

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat der Ukraine zum Unabhängigkeitstag Unterstützung beim Wiederaufbau versprochen. "Gemeinsam werden wir die Städte Stein für Stein wieder aufbauen und die Gärten und Felder Samen für Samen neu anlegen", sagte sie am Mittwoch in einer Grußbotschaft. Europa stehe heute und langfristig an der Seite der Ukraine.