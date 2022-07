 Wirtschaft: Vor Biden-Besuch: Lapid will Nahost-Ländern die Hand reichen

Vor Biden-Besuch: Lapid will Nahost-Ländern die Hand reichen

Israels neuer Regierungschef Jair Lapid hat vor dem anstehenden Besuch von US-Präsident Joe Biden die Länder des Nahen Ostens dazu ermutigt, Beziehungen zu Israel aufzunehmen. "Israel reicht allen Ländern in der Region die Hand", sagte Lapid am Sonntag nach Angaben seines Büros. Biden reist in der kommenden Woche nach Israel, ins Westjordanland sowie nach Saudi Arabien.