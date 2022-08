 Wirtschaft: Vorschlag: Anteil an Alkoholsteuer für gesetzliche Krankenkassen

Vorschlag: Anteil an Alkoholsteuer für gesetzliche Krankenkassen

Die Innungskrankenkassen schlagen einen Anteil aus den Steuereinnahmen auf Alkohol und Tabak für eine stabilere Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) vor. Da der übermäßige Genuss von Tabak und Alkohol erhebliche Folgekosten für die GKV verursache, wäre eine Beteiligung an den Einnahmen angebracht, hieß es in einem am Montag vorgelegten Konzept des Interessenverbands IKK.