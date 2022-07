 Wirtschaft: Vorstand der IG Metall will Forderung für Tarifrunde beschließen

Vorstand der IG Metall will Forderung für Tarifrunde beschließen

Nach umfangreichen Beratungen will der Vorstand der IG Metall an diesem Montag in Berlin die Forderung für die Tarifrunde der deutschen Metall- und Elektroindustrie festlegen. Nachdem sich bundesweit sämtliche regionalen Tarifkommissionen bereits für 8,0 Prozent mehr Gehalt ausgesprochen hatten, hatte zuletzt auch der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann diese Marke angesprochen. Für den Haustarif beim Autobauer VW fordert die Gewerkschaft ebenfalls 8,0 Prozent.