 Wirtschaft: VW-Tochter Porsche verkauft in USA im zweiten Quartal mehr Autos

Die VW-Sportwagentochter Porsche hat im zweiten Quartal in den USA mehr Autos ausliefern können. In den Monaten April bis Juni stiegen die Verkäufe im Jahresvergleich um 2,8 Prozent auf 19 487 Autos, wie das Unternehmen am US-Sitz in Atlanta (Georgia) mitteilte. Damit konnte sich die Renditeperle im VW-Konzern gegen die schwache Gesamttendenz auf dem Markt behaupten, der weiter unter stockenden Lieferketten und Chipmangel leidet. Nach den ersten sechs Monaten steht auch bei Porsche noch ein Minus von 10,5 Prozent auf 32 529 Autos zu Buche.