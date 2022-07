 Wirtschaft: Waldbrände an französischer Atlantikküste greifen weiter um sich

Waldbrände an französischer Atlantikküste greifen weiter um sich

Die großen Waldbrände an der südfranzösischen Atlantikküste haben sich in der Nacht zum Montag weiter ausgebreitet. Mittlerweile verbrannten bei Landiras und Teste-de-Buch südlich von Bordeaux mehr als 14 000 Hektar Land, wie die örtliche Präfektur am Montag mitteilte. Das entspricht etwa der Gesamtfläche des Stadtgebiets von Bonn.