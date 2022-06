 Wirtschaft: 'Was also ist mein Land': Merkel stellt sich Journalisten-Fragen

'Was also ist mein Land': Merkel stellt sich Journalisten-Fragen

Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt sich an diesem Dienstag (20.00 Uhr) erstmals seit dem Ende ihrer Kanzlerschaft den Fragen eines Journalisten. Mit Spannung wird unter anderem erwartet, wie sie sich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine über ihre Russland-Politik und ihr Verhältnis zu Präsident Wladimir Putin äußert. Bei der vom Aufbau Verlag und dem Berliner Ensemble organisierten Veranstaltung will die frühere Bundeskanzlerin im Gespräch mit dem "Spiegel"-Reporter Alexander Osang laut Einladung zu "den herausfordernden Fragen unserer Gegenwart" Stellung beziehen. Osang hat Merkel mehrfach porträtiert.