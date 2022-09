 Wirtschaft: WDH: Werneke vor Fachkräftegipfel: Mehr Personal bei Pflege nötig

(Wiederholung: Fehlender Buchstabe im 3. Absatz, 1. Satz, ergänzt.)

BERLIN Vor einem Spitzentreffen zum Fachkräftemangel haben Verdi und Beamtenbund dbb mehr Beschäftigte und bessere Bedingungen für den öffentlichen Dienst gefordert. So lasse sich der Fachkräftemangel etwa im Gesundheits- und Altenpflegebereich nur mit mehr Personal und einer flächendeckenden Tarifbindung beheben, sagte Verdi-Chef Frank Werneke der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

An diesem Mittwoch kommen Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Wirtschaftsressortchef Robert Habeck (Grüne) zu Beratungen mit Wirtschaft und Gewerkschaften zusammen - Thema: die Fachkräftestrategie der Regierung.

Ebenso wie Werneke forderte der dbb-Vorsitzende Ulrich Silberbach mehr Stellen und bessere Bedingungen für den öffentlichen Dienst. "Wie in so vielen Bereichen haben wir kein Erkenntnis- sondern ein Umsetzungsproblem", sagte Silberbach der dpa. Im öffentlichen Dienst fehlten heute über 360 000 Beschäftigte - und immer mehr gingen in Pension.