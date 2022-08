 Wirtschaft: Wegen Gasumlage: Habeck will weitere Entlastungen für Bürger

Wegen Gasumlage: Habeck will weitere Entlastungen für Bürger

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will wegen der staatlichen Gasumlage weitere, zielgenaue Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger. Außerdem sollten Hilfsprogramme für die Wirtschaft verlängert werden, machte der Grünen-Politiker am Montag in Berlin deutlich. Die Umlage liegt ab Herbst zunächst bei 2,419 Cent pro Kilowattstunden.