 Wirtschaft: WHO: Affenpocken-Notfallausschuss äußert sich in den kommenden Tagen

WHO: Affenpocken-Notfallausschuss äußert sich in den kommenden Tagen

Die Weltgesundheitsorganisation WHO dämpft Erwartungen auf eine zeitnahe Entscheidung ihres Notfallausschusses zu Affenpocken. Die Fachleute, die unter anderem darüber sprechen, ob sie der WHO die Ausrufung einer "Notlage von internationaler Tragweite" empfehlen, sollen ihre Beratungen am Donnerstag um 12 Uhr beginnen, wie die WHO am Mittwochabend mitteilte. "Der Ausschuss dürfte in den kommenden Tagen eine Mitteilung herausgeben."