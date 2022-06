 Wirtschaft: WHO: Corona-Todesfälle in Afrika sollen um 94 Prozent sinken

WHO: Corona-Todesfälle in Afrika sollen um 94 Prozent sinken

Corona bedingte Todesfälle werden in Afrika in diesem Jahr voraussichtlich um fast 94 Prozent im Vergleich zu 2021 zurückgehen. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag mit. Die Zahl der Corona-Infektionen soll in der Region demnach in diesem Jahr um mehr als ein Viertel sinken.