 Wirtschaft: Wieder deutlich mehr Passagiere an Flughäfen in Sachsen unterwegs

Wieder deutlich mehr Passagiere an Flughäfen in Sachsen unterwegs

Mit dem Auslaufen zahlreicher Corona-Beschränkungen fliegen in diesem Jahr wieder mehr Menschen von Sachsen aus in den Urlaub. Die Flughäfen in Leipzig/Halle und Dresden verbuchten im ersten Halbjahr deutliche Passagierzuwächse, wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG am Donnerstag mitteilte. Demnach stieg die Zahl der Reisenden von Januar bis Juni an beiden Flughäfen auf 901 852 an. Im Jahr 2021 waren es im gleichen Zeitraum nur mehr als 95 000 Passagiere.