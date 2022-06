 Wirtschaft: WOCHENVORSCHAU: Termine bis 15. Juni 2022

Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 15. Juni

FRANKFURT ^ ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 02. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 FRA: Remy Cointreau, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: Nordzucker AG, Bilanz-Pk (online) 10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Mainova, Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 DEU: Röchling-Gruppe, Bilanz-Pk, Mannheim 14:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Ciena, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 05/22 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: Verbraucherpreise 05/22 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 05/22 11:00 EUR: Erzeugerpreise 04/22 14:15 USA: ADP Beschäftigung 05/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 AUT: Opec+ Ministertreffen (online) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 04/22 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/22 (endgültig) 17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteile zur Haftung von Internet-Plattformen für Urheberrechtsverletzungen, Karlsruhe 09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht äußert sich zum Schonvermögen für Immobilienbesitzer. Konkret geht es um die Frage, ob die Abhängigkeit des sozialrechtlichen Verwertungsschutzes für selbst bewohntes Wohneigentum von der aktuellen Bewohnerzahl mit dem Grundgesetz vereinbar ist. DEU: Fortsetzung Innenministerkonferenz (IMK), Würzburg DEU: Vierter und letzter Tag der Hannover Messe, Hannover 11:00 DEU: Online-Pk Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh) zu Umsätzen & Kaufverhalten nach drei Monaten Ukraine-Konflikt, Berlin 15:00 DEU: Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz + Pk im Anschluss an die Beratungen, mit Scholz, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey DEU: Abschluss BDEW Kongress 2022, Berlin + 13.30 "Herausforderungen für die Netzinfrastruktur" u.a. mit Klaus Müller, Präsident Bundesnetzagentur + 14.35 CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz, Statement zur Energiepolitik und Gespräch 14:00 DEU: Videodiskussion des Deutschen Instituts für Altersvorsorge "Einkommen und Auskommen - wie geht es der Mittelschicht in Deutschland?" 15:00 DEU: Produktionsstart des Volkswagen ID Buzz und ID Buzz Cargo mit Statements von Volkswagen Nutzfahrzeuge Produktionsvorstand Josef Baumert und dem Betriebsratsvorsitzenden Stavros Christidis. LUX: Gutachten des EuGH-Generalanwalts zu Rechtsstreit um Markenschutz auf Online-Marktplätzen SWE: Umweltgipfel Stockholm+50 in Schweden, Stockholm HINWEIS GBR: Feiertag, Börse geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 03. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 04/22 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KBA, VDA, VdIK, Monatliche Auto-Zulassungszahlen 05/22 USA: Amazon, Aktiensplit (20:1) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Im- und Exporte 04/22 08:45 FRA: Industrieproduktion 04/22 09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 05/22 09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 05/22 09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 05/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 05/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 05/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 04/22 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 05/22 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 05/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 05/22 EUR: Moody's Ratingergebnis Österreich, Frankreich EUR: S&P Ratingergebnis Litauen SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag - Abschluss der Haushaltswoche mit Verabschiedung des Bundeshaushalts 2022, Berlin 10:00 DEU: Medientag bei der Agravis Raiffeisen AG zur „Future Farm” - wie sieht moderne Landwirtschaft aus?, Suderburg LUX: Treffen der für Telekommunikation zuständigen EU-Minister, Luxemburg SWE: Zweiter Tag des Umweltgipfels Stockholm+50 in Schweden, Stockholm USA: Pharmakonferenz "Asco" (bis 7.6.22), Chicago HINWEIS CHN/GBR/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 06. JUNI HINWEIS DNK/NOR/AUT/SWE/CHE/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen DEU: Feiertag, Börse geöffnet SONSTIGE TERMINE USA: Pharmakonferenz "Asco" (bis 7.6.22), Chicago ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 07. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: British American Tobacco, Q2-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 06/22 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 06/22 09:00 ESP: Industrieproduktion 06/22 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 05/22 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 06/22 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 05/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 GRC: BIP Q1/22 14:30 USA: Handelsbilanz 06/22 21:00 USA: Konsumentenkredite 06/22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt über die Aufnahme der Corona-Impfung in die Liste vorgeschriebener Basisimpfungen für Soldaten, Leipzig 20:00 DEU: Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel im Gespräch mit Journalist und Buchautor Alexander Osang, Berlin USA: Pharmakonferenz "Asco" (bis 7.6.22), Chicago ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 08. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen 08:00 GBR: Wizz Air, Jahreszahlen 10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Aumann, Hauptversammlung (online) 16:00 USA: American Airlines, Hauptversammlung 16:00 USA: Spotify, Investor Day 17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung FRA: Pernod Ricard, Capital Markets Day USA: Campbell Soup, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung) 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 06/22 06:30 JPN: Insolvenzen 06/22 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 05/22 08:00 DEU: Industrieproduktion 06/22 08:45 FRA: Handelsbilanz 06/22 09:00 HUN: Industrieproduktion 04/22 09:00 HUN: Verbraucherpreise 05/22 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 06/22 11:00 EUR: OECD Wirtschaftsausblick 06/22 11:00 EUR: Beschäftigung Q1/22 (endgültig) 11:00 EUR: BIP Q1/22 (3. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 06/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu Markenstreit um Think Different, Luxemburg 11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu britischen Steuervergünstigungen für multinationale Unternehmen, Luxemburg ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 09. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen 08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Pre-Close Trading Update 10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Traton SE Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Gigaset, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Bilanz-Pk 10:00 DEU: Envia Tel GmbH, Bilanz-Pk (online) 11:00 DEU: Beiersdorf, Capital Markets Day 17:00 USA: Salesforce, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: AMD, Analyst Day TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 05/22 06:30 NLD: Verbraucherpreise 05/22 08:00 DEU: Arbeitskosten Q1/22 12:00 IRL: Verbraucherpreise 05/22 13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk mit Notenbank-Präsidentin Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Auskunftsrecht bei Weitergabe personenbezogener Daten zu Marketingzwecken, Luxemburg 10:00 DEU: Online-Pk Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, zu Vorschlägen für eine sozial-ökologische Reform der Mehrwertsteuer für eine Entlastung der Umwelt und des Klimas 10:20 DEU: Jahresversammlung des ifo-Instituts unter dem Motto „Geld- und Fiskalpolitik in der EU unter veränderten geopolitischen Bedingungen”, München Zu dem Thema wird Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, zunächst einen Eröffnungsvortrag halten (per Video zugeschaltet). Danach ist eine Podiumsdiskussion mit ifo-Präsident Clemens Fuest, Sabine Mauderer, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank sowie der Präsidentin des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, Jeromin Zettelmeyer geplant DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht auf der re:publica-Bühne über die globalen Herausforderungen der Digitalisierung ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung 15:00 USA: JetBlue, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 05/22 03:30 CHN: Erzeugerpreise 05/22 03:30 CHN: Verbraucherpreise 05/22 09:00 AUT: Industrieproduktion 04/22 09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/22 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 04/22 14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 05/22 14:30 USA: Realeinkommen 05/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/22 (vorab) EUR: Moody's Ratingergebnis EFSF, ESM, Niederlande EUR: Fitch Ratingergebnis Litauen, Spanien, Großbritannien EUR: S&P Ratingergebnis Serbien, Slowenien SONSTIGE TERMINE DEU: „Solar Decathlon Europe 21/22”: Hochschulwettbewerb für nachhaltiges Bauen und Wohnen in der Stadt LUX: Treffen der EU-Innenminister ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 13:00 NLD: ING Groep, Investor Day 14:30 DEU: GSW Immobilien, Hauptversammlung 15:00 USA: New York Times, Investor Day 20:00 USA: General Motors, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Industrieproduktion 04/22 08:00 GBR: Handelsbilanz 04/22 09:00 TUR: Leistungsbilanz 04/22 09:00 TUR: Industrieproduktion 04/22 10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q1/22 14:00 POL: Leistungsbilanz 04/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Verkündungstermin im Rechtsstreit um einen gescheiterten Maskendeal der bayerischen Staatsregierung, München 08:30 DEU: Treffen Wissenschaftsminister G7-Staaten, Frankfurt/M. + 9.10 Uhr Eröffnung des Treffens durch Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) + 10.30 Pressestatement von Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger + 17.00 Abschluss-Statement von Bundesministerin Bettina-Stark-Watzinger Die Mitglieder sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. 09:00 DEU: Fortsetzung Ostdeutsches Wirtschaftsforum, Bad Saarow + 09.05 Rede von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 10.45 Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach zu „2. Jahre Tesla: Was haben wir gelernt?” + 11.00 u.a. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze, Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee + 12.15 u.a. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig, Jürgen Fuchs, Vorsitzender der Geschäftsführung, BASF Schwarzheide GmbH + 14.25 Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel + 14.40 Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhardt Meyer LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei, Luxemburg ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 05/22 10:00 DEU: Home24, Hauptversammlung (online) 10:30 CHE: Swiss Re Media Day 2022 in London 11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 04/22 06:30 JPN: Industrieproduktion 04/22 (endgültig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 05/22 (endgültig) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 05/22 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 05/22 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 05/22 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 06/22 11:00 EUR: Industrieproduktion 04/22 14:30 USA: Erzeugerpreise 05/22 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Beginn Hauptverhandlung gegen sieben Angeklagte wegen wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges u. a. zum Schaden der Fielmann AG, Kiel 12:00 DEU: Deutscher Bauerntag, Lübeck + 12.45 Rede Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied + 15.45 Rede Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) 09:00 DEU: Abschluss Ostdeutsches Wirtschaftsforum, Bad Saarow zum Strukturwandel: + 14.45 u.a. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke DEU: 15. Finanzplatztag der WM Gruppe, Schwerpunktthema: "Die Rolle des Finanzplatzes in politischen Krisen" (bis 15.6.22), Frankfurt BRA: Anhörung zu Vorwurf der Sklavenarbeit gegen VW in Brasilien, Brasília Die brasilianische Staatsanwaltschaft hat Volkswagen do Brasil zu einer Anhörung über mögliche Sklavenarbeit auf einer Amazonas-Farm eines Tochterunternehmens in den 1970er und 80er Jahren geladen. ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen 07:45 DEU: Südzucker AG stellt neue Konzernstrategie "2026 Plus" vor u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden Niels Pörksen, Mannheim 10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung (online) 10:00 LUX: Global Fashion Group, Hauptversammlung 11:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Umsatz USA: Adobe, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 04/22 04:00 CHN: Industrieproduktion 05/22 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 05/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/22 (endgültig) 09:00 JPN: Seco Wirtschaftsausblick 06/22 09:30 DEU: Kiel Institut für Weltwirtschaft legt neue Konjunkturprognose vor 10:00 POL: Verbraucherpreise 05/22 (endgültig) 10:30 DEU: Ifo Institut Pk zur Konjunktur-Prognose Sommer 2022 mit ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser und ifo-Konjunkturforscher Robert Lehmann 11:00 EUR: Handelsbilanz 04/22 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 05/22 14:30 USA: Empire State Index 06/22 14:30 USA: Im- und Exportpreise 05/22 16:00 USA: Lagerbestände 04/22 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 06/22 20:00 USA: Fed, Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Abschluss Deutscher Bauerntag mit Diskussion über Zukunft der Landwirtschaft, Lübeck 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil nach AfD-Klagen wegen Äußerungen der Kanzlerin zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, Karlsruhe ------------------------------------------------------------------------------------- ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. 