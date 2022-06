 Wirtschaft: WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. Juni 2022

Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 22. Juni

FRANKFURT ^ ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 09. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen 08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Pre-Close Trading Update 10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Traton SE Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Gigaset, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Bilanz-Pk 10:00 DEU: Envia Tel GmbH, Bilanz-Pk (online) 11:00 DEU: Beiersdorf, Capital Markets Day 17:00 USA: Salesforce, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: AMD, Analyst Day TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 05/22 06:30 NLD: Verbraucherpreise 05/22 08:00 DEU: Arbeitskostenindex Q1/22 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland, Bundesländer und grenzüberschreitende Fahrten) 05/22 12:00 IRL: Verbraucherpreise 05/22 13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk mit Notenbank-Präsidentin Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Abschluss 2. Handelsblatt Wasserstoff Gipfel 2022, Essen 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Auskunftsrecht bei Weitergabe personenbezogener Daten zu Marketingzwecken, Luxemburg 10:00 DEU: Online-Pk Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, zu Vorschlägen für eine sozial-ökologische Reform der Mehrwertsteuer für eine Entlastung der Umwelt und des Klimas 10:20 DEU: Jahresversammlung des ifo-Instituts unter dem Motto „Geld- und Fiskalpolitik in der EU unter veränderten geopolitischen Bedingungen”, München Zu dem Thema wird Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, zunächst einen Eröffnungsvortrag halten (per Video zugeschaltet). Danach ist eine Podiumsdiskussion mit ifo-Präsident Clemens Fuest, Sabine Mauderer, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank sowie der Präsidentin des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, Jeromin Zettelmeyer geplant DEU: Besuch von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg + 12.00 Statements vor dem Gespräch von Bundeskanzler Olaf Scholz und Jens Stoltenberg DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht auf der re:publica-Bühne über die globalen Herausforderungen der Digitalisierung ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung 15:00 USA: JetBlue, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 05/22 03:30 CHN: Erzeugerpreise 05/22 03:30 CHN: Verbraucherpreise 05/22 08:30 DEU: Bundesbank, Konjunkturprognose 09:00 AUT: Industrieproduktion 04/22 09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/22 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 04/22 14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 05/22 14:30 USA: Realeinkommen 05/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/22 (vorab) EUR: Moody's Ratingergebnis EFSF, ESM, Niederlande EUR: Fitch Ratingergebnis Litauen, Spanien, Großbritannien EUR: S&P Ratingergebnis Serbien, Slowenien SONSTIGE TERMINE 17:00 DEU: "BankenDialog Karlsruhe" mit Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank. Thema ist u.a. die Funktionsweise der Geldpolitik im Eurosystem und ihre Reaktion auf die hohe Inflation. DEU: "Solar Decathlon Europe 21/22": Hochschulwettbewerb für nachhaltiges Bauen und Wohnen in der Stadt DEU: Erste Balkan-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz: EU-Erweiterung im Mittelpunkt LUX: Treffen der EU-Innenminister ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 13:00 NLD: ING Group, Investor Day 14:30 DEU: GSW Immobilien, Hauptversammlung 15:00 USA: New York Times, Investor Day 20:00 USA: General Motors, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 06/22 08:00 GBR: Industrieproduktion 04/22 08:00 GBR: Handelsbilanz 04/22 08:00 GBR: BIP 04/22 09:00 TUR: Leistungsbilanz 04/22 09:00 TUR: Industrieproduktion 04/22 10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q1/22 12:00 FRA: OECD, Frühindikator 05/22 14:00 POL: Leistungsbilanz 04/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Verkündungstermin im Rechtsstreit um einen gescheiterten Maskendeal der bayerischen Staatsregierung, München 08:30 DEU: Treffen Wissenschaftsminister G7-Staaten, Frankfurt/M. + 9.10 Uhr Eröffnung des Treffens durch Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) + 10.30 Pressestatement von Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger + 17.00 Abschluss-Statement von Bundesministerin Bettina-Stark-Watzinger Die Mitglieder sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. 09:00 DEU: Fortsetzung Ostdeutsches Wirtschaftsforum, Bad Saarow + 09.05 Rede von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 10.45 Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach zu „2. Jahre Tesla: Was haben wir gelernt?” + 11.00 u.a. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze, Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee + 12.15 u.a. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig, Jürgen Fuchs, Vorsitzender der Geschäftsführung, BASF Schwarzheide GmbH + 14.25 Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel + 14.40 Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhardt Meyer LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei, Luxemburg ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 05/22 10:00 DEU: Home24, Hauptversammlung (online) 10:30 CHE: Swiss Re Media Day 2022 in London 11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 04/22 06:30 JPN: Industrieproduktion 04/22 (endgültig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 05/22 (endgültig) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 05/22 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 05/22 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 05/22 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 06/22 11:00 EUR: Industrieproduktion 04/22 14:30 USA: Erzeugerpreise 05/22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Beginn Hauptverhandlung gegen sieben Angeklagte wegen wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges u. a. zum Schaden der Fielmann AG, Kiel 12:00 DEU: Deutscher Bauerntag, Lübeck + 12.45 Rede Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied + 15.45 Rede Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) 09:00 DEU: Abschluss Ostdeutsches Wirtschaftsforum, Bad Saarow zum Strukturwandel: + 14.45 u.a. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke DEU: 15. Finanzplatztag der WM Gruppe, Schwerpunktthema: "Die Rolle des Finanzplatzes in politischen Krisen" u.a. mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Sabine Mauderer und dem Vorstandsvorsitzenden des Fondsanbieters Union Investment, Hans Joachim Reinke (bis 15.6.22), Frankfurt BRA: Anhörung zu Vorwurf der Sklavenarbeit gegen VW in Brasilien, Brasília Die brasilianische Staatsanwaltschaft hat Volkswagen do Brasil zu einer Anhörung über mögliche Sklavenarbeit auf einer Amazonas-Farm eines Tochterunternehmens in den 1970er und 80er Jahren geladen. ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen 07:45 DEU: Südzucker AG stellt neue Konzernstrategie "2026 Plus" vor u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden Niels Pörksen, Mannheim 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung (online) 10:00 LUX: Global Fashion Group, Hauptversammlung 11:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 04/22 04:00 CHN: Industrieproduktion 05/22 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 05/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/22 (endgültig) 09:00 CHE: Seco Wirtschaftsausblick 06/22 09:30 DEU: Kiel Institut für Weltwirtschaft legt neue Konjunkturprognose vor 10:00 POL: Verbraucherpreise 05/22 (endgültig) 10:30 DEU: Ifo Institut Pk zur Konjunktur-Prognose Sommer 2022 mit ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser und ifo-Konjunkturforscher Robert Lehmann 11:00 EUR: Handelsbilanz 04/22 11:00 EUR: Industrieproduktion 04/22 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 05/22 14:30 USA: Empire State Index 06/22 14:30 USA: Im- und Exportpreise 05/22 16:00 USA: Lagerbestände 04/22 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 06/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed, Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Abschluss Deutscher Bauerntag mit Diskussion über Zukunft der Landwirtschaft, Lübeck 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil nach AfD-Klagen wegen Äußerungen der Kanzlerin zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, Karlsruhe ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: SNB, Bericht zur Finanzstabilität 2022 09:00 CHE: SNB, Bankenstatistik 2021 10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung (Online) 10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (Online) 11:00 CHE: SIG Group, Capital Markets Day 13:00 DEU: Befesa, Hauptversammlung (Online) 22:05 USA: Adobe, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 05/22 07:00 FIN: Verbraucherpreise 05/22 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 05/22 09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/22 09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid 10:00 ITA: Verbraucherpreise 05/22 (endgültig) 11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/22 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 05/22 14:30 USA: Philly Fed Index 06/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucher, Luxemburg LUX: Treffen der Eurogruppe, Luxemburg HINWEIS CHE: Feiertag, Börse geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 17. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Tesco, Q1 Trading Statement TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 05/22 11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/22 (endgültig) 11:00 ITA: Handelsbilanz 05/22 15:15 USA: Industrieproduktion 05/22 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 05/22 16:00 USA: Frühindikator 05/22 EUR: S&P Ratingergebnis Lettland EUR: Fitch Ratingergebnis Bulgarien, EUR: Moody's Ratingergebnis Luxemburg, Slowakei SONSTIGE TERMINE DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M. LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen, Luxemburg LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister, Luxemburg ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 20. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Associated British Foods, Q3 Trading Update TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise 05/22 09:00 CHE: Consensus Forecast SONSTIGE TERMINE DEU: BDI-Tag der deutschen Industrie (TDI) LUX: Treffen der EU-Außenminister HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 21. JUNI TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 05/22 08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 05/22 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 04/22 10:00 POL: Industrieproduktion 05/22 10:30 ITA: Leistungsbilanz 04/22 14:30 USA: CFNA-Index 05/22 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 05/22 SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Pk des Branchenverbandes Zukunft Gas im Rahmen der Energiemesse „E-world” 2022 zum Thema Wasserstoff DEU: Handelsblatt-Jahrestagung Nutzfahrzeuge 2022, Düsseldorf *Michael Fleming, CEO and Co-founder - Torc RoboticsAndrea Fuder, Executive Vice President Volvo Group Trucks Purchasing & Chief Purchasing Officer (CPO) - Volvo Group *Michael Lohscheller, Präsident - Nikola *Andreas Marschner, Vice President - Amazon Transportation Services Europe *Lars Menge, Senior Vice President Product Marketing - Volkswagen Nutzfahrzeuge *Prof. Dr. Christian Mohrdieck, Chief Knowledge & Commercial Officer (CKCO) und Geschäftsführer - cellcentri *Karin Radström, Mitglied des Vorstands der Daimler Truck Holding AG *Volker Ratzmann, Executive Vice President Corporate Public Affairs - Deutsche Post DHL Group *Christian Sulser, Vorstand Vertrieb und Marketing - Iveco Magirus AG *Markus Schell, Geschäftsführender Gesellschafter - BPW *Alexander Vlaskamp, Mitglied des Vorstands, Traton SE - Vorsitzender des Vorstands, MAN DEU: E-World - Energy & Water, Essen DEU: Automatica 2022 - Messe für Robotik und Automation Leitmesse für intelligente Automation und Robotik + 14.00 Pk Kuka ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 22. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Voltabox, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Daimler Truck, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: ZG Raiffeisen-Gruppe, Bilanz-Pk, Karlsruhe 11:00 DEU: Sto, Hauptversammlung (online) 11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu Untersagung der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens durch Tata Steel und Thyssen Krupp, Luxemburg TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Ströer, Hauptversammlung (online) SWE: Volvo Group, Capital Markets Day 2022 TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 06/22 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 05/22 (endgültig) 08:00 GBR: Verbraucherpreise 05/22 08:00 GBR: Erzeugerpreise 05/22 09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Sommer 09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q1/22 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 05/22 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/22 (vorab) SONSTIGE TERMINE 13:00 DEU: Bundestag, Berlin mit einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu den bevorstehenden Gipfeltreffen von EU, G7 und Nato; weitere Themen: Regierungsbefragung mit Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD), Debatte über Verlängerung des Bundeswehr-Einsatzes im Kosovo, u.a. ITA: Auftakt: Jahreskongress des europäischen Flughafenverbands ACI, Rom DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA), Berlin ------------------------------------------------------------------------------------- ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi NNN