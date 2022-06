 Wirtschaft: WOCHENVORSCHAU: Termine bis 24. Juni 2022

Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 24. Juni

FRANKFURT ^ ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: BASF, Pressekonferenz Agricultural Solutions 13:00 NLD: ING Groep, Investor Day 14:30 DEU: GSW Immobilien, Hauptversammlung 15:00 USA: New York Times, Investor Day 20:00 USA: General Motors, Hauptversammlung 22:05 USA: Oracle, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 06/22 08:00 GBR: Industrieproduktion 04/22 08:00 GBR: Handelsbilanz 04/22 08:00 GBR: BIP 04/22 08:00 DEU: Insolvenzen Q1/22 09:00 TUR: Leistungsbilanz 04/22 09:00 TUR: Industrieproduktion 04/22 10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q1/22 12:00 FRA: OECD, Frühindikator 05/22 14:00 POL: Leistungsbilanz 04/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Verkündungstermin im Rechtsstreit um einen gescheiterten Maskendeal der bayerischen Staatsregierung, München 08:30 DEU: Treffen Wissenschaftsminister G7-Staaten, Frankfurt/M. + 9.10 Uhr Eröffnung des Treffens durch Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) + 10.30 Pressestatement von Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger + 17.00 Abschluss-Statement von Bundesministerin Bettina-Stark-Watzinger Die Mitglieder sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. 09:30 DEU: Europäischer Gipfel für Familienunternehmen u.a. mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) Veranstalter: European Family Business (EFB) und Die Familienunternehmer 09:00 DEU: Fortsetzung Ostdeutsches Wirtschaftsforum, Bad Saarow + 09.05 Rede von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 10.45 Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach zu „2. Jahre Tesla: Was haben wir gelernt?” + 11.00 u.a. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze, Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee + 12.15 u.a. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig, Jürgen Fuchs, Vorsitzender der Geschäftsführung, BASF Schwarzheide GmbH + 14.25 Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel + 14.40 Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhardt Meyer 10:30 DEU: Konferenz ostdeutscher Regierungschefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz + 16.30 geben Bundeskanzler Olaf Scholz, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sowie der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland ein Statement ab 12:00 DEU: BGH verhandelt im VW-Dieselskandal zu Forderungen eines Inkassodienstleisters und möglichem Restschadenersatz bei EU-Reimporten 13:00 DEU: Nach dem VW-Dieselskandal: Arbeitsgericht verhandelt weitere Kündigungsschutzklage eines Ex-Managers 13:00 CHE: BIZ, Quartalsbericht LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei, Luxemburg HINWEIS AUS: Feiertag, Börse geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 05/22 10:00 DEU: Home24, Hauptversammlung (online) 10:30 CHE: Swiss Re Media Day 2022 in London 11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Dr. August Oetker AG, Bilanz-Pk, Bielefeld 11:30 DEU: Ryanair, Pk zum Winterflugplan, Leipzig TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 04/22 06:30 JPN: Industrieproduktion 04/22 (endgültig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 05/22 (endgültig) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 05/22 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 05/22 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 05/22 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 06/22 11:00 EUR: Industrieproduktion 04/22 14:30 USA: Erzeugerpreise 05/22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Beginn Hauptverhandlung gegen sieben Angeklagte wegen wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges u. a. zum Schaden der Fielmann AG, Kiel 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt zu Unterrichtungspflichten der Bundesregierung in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 11:00 DEU: Pk Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Auftaktsitzung der Allianz für Transformation. Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und Wissenschaft wollen über die Energiewende sprechen. 12:00 DEU: Deutscher Bauerntag, Lübeck + 12.45 Rede Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied + 15.45 Rede Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) 09:00 DEU: Abschluss Ostdeutsches Wirtschaftsforum, Bad Saarow zum Strukturwandel: + 14.45 u.a. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke DEU: 15. Finanzplatztag der WM Gruppe, Schwerpunktthema: "Die Rolle des Finanzplatzes in politischen Krisen" u.a. mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Sabine Mauderer und dem Vorstandsvorsitzenden des Fondsanbieters Union Investment, Hans Joachim Reinke (bis 15.6.22), Frankfurt BRA: Anhörung zu Vorwurf der Sklavenarbeit gegen VW in Brasilien, Brasília Die brasilianische Staatsanwaltschaft hat Volkswagen do Brasil zu einer Anhörung über mögliche Sklavenarbeit auf einer Amazonas-Farm eines Tochterunternehmens in den 1970er und 80er Jahren geladen. CHE: Fortsetzung WTO-Ministertreffen. Es geht unter anderem um ein Abkommen zur Beendigung schädlicher Fischereisubventionen, WTO-Initiativen als Beitrag zum Umgang mit Pandemien und die Reform der Organisation. DEU: Veröffentlichung des Gallup Global Workplace Report 2022. Befragt wurden 105 080 Beschäftigte in 146 Ländern zu den Auswirkungen von Corona auf das Arbeitsumfeld und die Lebenszufriedenheit. ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen 07:45 DEU: Südzucker AG stellt neue Konzernstrategie "2026 Plus" vor u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden Niels Pörksen, Mannheim 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung (online) 10:00 LUX: Global Fashion Group, Hauptversammlung 11:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 04/22 04:00 CHN: Industrieproduktion 05/22 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 05/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/22 (endgültig) 09:00 CHE: Seco Wirtschaftsausblick 06/22 09:30 DEU: Kiel Institut für Weltwirtschaft legt neue Konjunkturprognose vor 10:00 POL: Verbraucherpreise 05/22 (endgültig) 10:30 DEU: Ifo Institut Pk zur Konjunktur-Prognose Sommer 2022 mit ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser und ifo-Konjunkturforscher Robert Lehmann 11:00 EUR: Handelsbilanz 04/22 11:00 EUR: Industrieproduktion 04/22 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 05/22 14:30 USA: Empire State Index 06/22 14:30 USA: Im- und Exportpreise 05/22 16:00 USA: Lagerbestände 04/22 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 06/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed, Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Abschluss Deutscher Bauerntag mit Diskussion über Zukunft der Landwirtschaft, Lübeck 09:30 EUR: Gericht der Europäischen Union, Verhandlung zur Prüfung der Genehmigung zum Erwerb von Eon-Vermögenswerten durch RWE 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil nach AfD-Klagen wegen Äußerungen der Kanzlerin zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, Karlsruhe 15:30 DEU: Financial Action Task Force u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: SNB, Bericht zur Finanzstabilität 2022 09:00 CHE: SNB, Bankenstatistik 2021 10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung (Online) 10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (Online) 11:00 CHE: SIG Group, Capital Markets Day 13:00 DEU: Befesa, Hauptversammlung (Online) 22:05 USA: Adobe, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 05/22 07:00 FIN: Verbraucherpreise 05/22 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 05/22 09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/22 09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid 10:00 ITA: Verbraucherpreise 05/22 (endgültig) 11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/22 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 05/22 14:30 USA: Philly Fed Index 06/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucher, Luxemburg LUX: Treffen der Eurogruppe, Luxemburg HINWEIS CHE: Feiertag, Börse geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 17. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Tesco, Q1 Trading Statement TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 05/22 11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/22 (endgültig) 11:00 ITA: Handelsbilanz 05/22 15:15 USA: Industrieproduktion 05/22 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 05/22 16:00 USA: Frühindikator 05/22 EUR: S&P Ratingergebnis Lettland EUR: Fitch Ratingergebnis Bulgarien, EUR: Moody's Ratingergebnis Luxemburg, Slowakei SONSTIGE TERMINE DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M. LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen, Luxemburg LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister, Luxemburg ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 20. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Associated British Foods, Q3 Trading Update TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise 05/22 08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 04/22 09:00 CHE: Consensus Forecast SONSTIGE TERMINE LUX: Treffen der EU-Außenminister HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 21. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: Aurelius, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Varta, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 06/22 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 05/22 08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 05/22 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 04/22 10:00 POL: Industrieproduktion 05/22 10:30 ITA: Leistungsbilanz 04/22 14:30 USA: CFNA-Index 05/22 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 05/22 SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Pk des Branchenverbandes Zukunft Gas im Rahmen der Energiemesse „E-world” 2022 zum Thema Wasserstoff DEU: BDI-Tag der deutschen Industrie, Berlin + 08.00 Pressegespräch mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm Redebeiträge: + 10.10 CDU-Vorsitzender Friedrich Merz + 10.25 und 1055 Foto mit Bundeskanzler Olaf Scholz, der Premierministerin von Litauen und dem BDI-Präsidenten + 11.00 BDI-Präsident Russwurm + 11.20 Bundeskanzler Olaf Scholz + 12.30 Finanzminister Christian Lindner + 14.15 Bayerns Ministerpräsident Markus Söder + 15.00 Niederländischer Wirtschaftsminister Micky Adriaansen + 15.45 Verkehrsminister Volker Wissing + 16.35 Wirtschaftsminister Robert Habeck + 17.20 VDA-Präsidentin Hildegard Müller DEU: Handelsblatt-Jahrestagung Nutzfahrzeuge 2022, Düsseldorf *Michael Fleming, CEO and Co-founder - Torc RoboticsAndrea Fuder, Executive Vice President Volvo Group Trucks Purchasing & Chief Purchasing Officer (CPO) - Volvo Group *Michael Lohscheller, Präsident - Nikola *Andreas Marschner, Vice President - Amazon Transportation Services Europe *Lars Menge, Senior Vice President Product Marketing - Volkswagen Nutzfahrzeuge *Prof. Dr. Christian Mohrdieck, Chief Knowledge & Commercial Officer (CKCO) und Geschäftsführer - cellcentri *Karin Radström, Mitglied des Vorstands der Daimler Truck Holding AG *Volker Ratzmann, Executive Vice President Corporate Public Affairs - Deutsche Post DHL Group *Christian Sulser, Vorstand Vertrieb und Marketing - Iveco Magirus AG *Markus Schell, Geschäftsführender Gesellschafter - BPW *Alexander Vlaskamp, Mitglied des Vorstands, Traton SE - Vorsitzender des Vorstands, MAN DEU: E-World - Energy & Water, Essen DEU: Automatica 2022 - Messe für Robotik und Automation Leitmesse für intelligente Automation und Robotik + 14.00 Pk Kuka ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 22. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Voltabox, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Daimler Truck, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: ZG Raiffeisen-Gruppe, Bilanz-Pk, Karlsruhe 11:00 DEU: Sto, Hauptversammlung (online) 11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu Untersagung der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens durch Tata Steel und Thyssen Krupp, Luxemburg TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE SWE: Volvo Group, Capital Markets Day 2022 TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 06/22 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 05/22 (endgültig) 08:00 GBR: Verbraucherpreise 05/22 08:00 GBR: Erzeugerpreise 05/22 09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Sommer 09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q1/22 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 05/22 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/22 (vorab) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 13:00 DEU: Bundestag, Berlin mit einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu den bevorstehenden Gipfeltreffen von EU, G7 und Nato; weitere Themen: Regierungsbefragung mit Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD), Debatte über Verlängerung des Bundeswehr-Einsatzes im Kosovo, u.a. ITA: Auftakt: Jahreskongress des europäischen Flughafenverbands ACI, Rom DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA), Berlin ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 23. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung, Venlo 10:00 DEU: Bauer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung (online) 13:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: FedEx, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 05/22 08:45 FRA: Geschäftsklima 06/22 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 06/22 09:15 FRA: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUZ: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global/CIPS PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt über Anspruch gegen Internetzugangsanbieter auf Einrichtung von Websperren, Karlsruhe 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Entscheidung zur nachträglichen Wärmedämmung von Altbauten, Karlsruhe 14:00 DEU: Jahrestagung European School of Management and Technology zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz mit den Chefs von Bayer (Werner Baumann), Daimler (Ola Källenius), SAP (Christian Klein) und Siemens (Roland Busch), Berlin BEL: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (erster von zwei Tagen), Brüssel ITA: Fortsetzung: Jahreskongress des europäischen Flughafenverbands ACI, Rom Finanzministerkonferenz (FMK) ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 24. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 NLD: Steinhoff, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Einhell Germany, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: Verbrauchervertrauen 06/22 01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/22 06:30 NLD: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 05/22 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 06/22 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 06/22 15:00 BEL: Geschäftsklima 06/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/22 (endgültig) 16:00 USA: Neubauverkäufe 05/22 SONSTIGE TERMINE BEL: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag), Brüssel ITA: Abschluss: Jahreskongress des europäischen Flughafenverbands ACI, Rom ------------------------------------------------------------------------------------- ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi NNN