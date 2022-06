 Wirtschaft: 'WSJ': Merck & Co erwägt Übernahme von Biotech-Firma Seagen

'WSJ': Merck & Co erwägt Übernahme von Biotech-Firma Seagen

Der US-Pharmakonzern Merck & Co lotet einem Pressebericht zufolge eine milliardenschwere Übernahme des Biotech-Unternehmens Seagen aus. Die Gespräche liefen schon eine Weile und ein Abschluss stehe nicht unmittelbar bevor, schrieb das "Wall Street Journal" am Freitag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Seagen ist auf Krebstherapien spezialisiert. Die Seagen-Aktie legte nach den Nachrichten zuletzt um rund 13 Prozent zu. Damit schwoll der Börsenwert des Unternehmens auf mehr als 30 Milliarden Dollar (28,6 Mrd Euro) an.