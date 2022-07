 Wirtschaft: Zwei Wochen Produktionspause in Tesla-Fabrik in Grünheide

Zwei Wochen Produktionspause in Tesla-Fabrik in Grünheide

Knapp vier Monate nach dem Start geht die Tesla -Autofabrik in Brandenburg am Montag in eine zweiwöchige Produktionspause. Dies sei den Mitarbeitern schon vor längerer Zeit angekündigt worden, teilte die IG Metall am Freitag auf Anfrage mit. Solche Betriebsferien seien nicht unüblich.