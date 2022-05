 Wirtschaft: Zweites Relegationsduell in Hamburg: HSV mit 1:0-Vorteil gegen Hertha

Zweites Relegationsduell in Hamburg: HSV mit 1:0-Vorteil gegen Hertha

Im zweiten Relegationsspiel zwischen dem Hamburger SV und Hertha BSC wird an diesem Montag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) der letzte freie Platz in der Fußball-Bundesliga vergeben. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel geht der HSV mit einem kleinen Vorteil in das zweite Duell im ausverkauften Hamburger Volksparkstadion.