Wirtschaftsforscher vom ZEW: In Krisenzeiten Bürokratie ab- statt aufbauen

MÜNCHEN/MANNHEIM (dpa-AFX) -Wirtschaftsforscher sehen Krisenzeiten als Chance für einen Abbau von Bürokratie in Deutschland. Der Professor Friedrich Heinemann vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) sagte am Mittwoch: "Auf einigen Feldern wie etwa dem Bau von Flüssiggas-Infrastruktur beobachten wir in der Energiekrise eine erstaunliche Schnelligkeit der Genehmigungsverfahren." Aber das sei die große Ausnahme. "Wir sollten die Krise nutzen, um unsere Verwaltungsabläufe rund um die Genehmigung von Unternehmensinvestitionen grundlegend zu modernisieren und zu beschleunigen."