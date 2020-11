 Wissenschaft & Technologie: Dem Himmel so nah: Mit Funkverkehr und Ambient entspannen

Fernweh, Sehnsucht und etwas Beruhigendes wohnt den zischelnden Funksprüchen inne, die Flugzeugpiloten mit den Lotsen im Tower in aller Welt austauschen. Das hat den Schweden Anders Aberg dazu inspiriert, eine ganz spezielle Webseite ins Leben zu rufen.

Jeder dicke blaue Punkt ein Airport: Mit einem Klick darauf wechselt man den Tower. Foto: Listentothe.cloud/dpa-tmn (Foto: dpa) Listentothe.cloud

Auf Listentothe.cloud versammelt Aberg den Funkverkehr vieler Flughäfen in Nord- und Südamerika, Asien und Europa. Sogar Weltraum-Funkverkehr ist in Gestalt der Internationalen Raumstation ISS dabei. Im Hintergrund ziehen Wolken am blauen Himmel vorbei.

Zum Arbeiten oder Entspannen

Das Besondere: Den Funkverkehr-Livestream mischt Aberg mit Ambient-Musik, so dass eine ganz eigene Atmosphäre entsteht - für viele Menschen vielleicht sogar der perfekte Hintergrund, um konzentriert am Rechner zu arbeiten oder einfach nur zu entspannen.

Unten rechts findet sich eine Mediensteuerung, mit der die Lautstärke für den Funkverkehr wie die der Musik separat eingestellt werden können. Dazu gibt es einen Play-Pause-Button nebst einem Vorspringen-Button, um die Musik zu wechseln.

Zwei Quellen zusammengeführt

Während die Funk-Livestreams über die Seite Liveatc.net in Abergs Projekt kommen, stammten die Ambient-Tracks von Soundcloud.

Da wegen der Corona-Pandemie drastisch weniger Flugzeuge unterwegs sind als früher, meint Arbert, solle man sich nicht wundern, wenn zwischendurch mal länger Funkstille im Äther herrscht.

