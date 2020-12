 Wissenschaft & Technologie: „Hyrule Warriors” bietet rasante Action im „Zelda”-Universum

„Legend of Zelda: Breath of the Wild” ist eines der besten Abenteuerspiele für Nintendos Switch. Es gilt bei vielen Fans als eines der besten „Zelda”-Spiele überhaupt. Mit „Hyrule Warrios: Zeit der Verheerung” hat Nintendo nun ein Actionspiel geschaffen, das in derselben fantastischen Welt spielt und ein Wiedersehen mit vielen beliebten Charakteren verspricht.

Einer gegen alle: «Hyrule Warriors» ist ein Ableger von «Dynasty Warriors» - Massenschlachten stehen deshalb im Mittelpunkt.

Der Anfang vom Ende

„Zeit der Verheerung” spielt hundert Jahre vor den Ereignissen in „Breath of the Wild” und erzählt vom Aufstieg der dämonischen Macht Ganon. Der Finsterling droht, den gesamten Kontinent Hyrule zu verschlingen. Doch Helden wie der legendäre Krieger Link rücken aus, um sich Ganon und seinen Heerscharen von Monstern in den Weg zu stellen.

Wie der Name schon verrät, ist „Hyrule Warriors” ein Ableger der „Dynasty Warriors”-Reihe. Das heißt: Im Gegensatz zu anderen „Zelda”-Spielen geht es hier weniger um große Geschichten und knifflige Rätsel, sondern vor allem um actionreiche Massenschlachten.

In welche Schlacht sie als nächstes ziehen, können Spielerinnen und Spieler dabei auf einer Landkarte weitestgehend frei wählen. Ist ein Kampf gewonnen, werden weitere Missionen freigeschaltet. Und gleichzeitig können Link und andere Helden ihre Fähigkeiten verbessern und neue Kräfte einsammeln - darunter Bomben oder die schon aus „Breath of the Wild” bekannte Möglichkeit, Gegner einzufrieren.

Horden von Feinden - und zahlreiche Freunde

Die Gegner sind in den Schlachten meist klar in der Überzahl - ganz alleine ist man aber fast nie: Im Verlauf des Abenteuers treffen Spielerinnen und Spieler auf immer mehr Helden aus dem „Zelda”-Universum, die sich Link, Zelda und Co. anschließen. Kommt es zu einer Schlacht, lassen sich mehrere Helden gleichzeitig ins Feld führen, zwischen denen man per Knopfdruck hin und her schalten kann.

„Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung” schafft es, die einzigartige Atmosphäre des Rollenspiels „Legend of Zelda: Breath of the Wild” in ein rasantes Actionspiel zu packen - inklusive der schönen, wie handgezeichneten Grafik und des verträumten Piano-Soundtracks. „Zelda”-Fans werden um dieses Spiel nicht herumkommen, aller ungewohnten Action zum Trotz.

„Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung” von Omega Force und Nintendo ist für Nintendo Switch erhältlich und ab 12 Jahren freigegeben. Das Actionspiel kostet etwa 50 Euro.