 Wissenschaft & Technologie: „Nintendo Switch Sports”: Auf in den Wohnzimmer-Wettkampf

„Nintendo Switch Sports”: Auf in den Wohnzimmer-Wettkampf

„Wii Sports” sollte als kostenlose Beilage einst die neuartigen Controller der Konsole näherbringen. Mit seinem einfachen Gameplay zog der Titel Freunde und Familie gemeinsam vor die Konsole. An diesen Erfolg will „Nintendo Switch Sports” nun in der aktuellen Konsolengeneration anknüpfen.