Wissenschaftler: Ausländische Hilfskräfte in der 'Prekaritätsfalle'

BERLIN (dpa-AFX) -Durch die erleichterte Einreise von schlecht bezahlten Erntehelfern, Bauarbeitern und Pflegekräften droht nach Einschätzung von Wissenschaftlern eine "neue Unterschicht" in Deutschland. "Die Beschäftigung im Niedriglohnbereich ist für ausländische Arbeitskräfte oftmals eher eine Prekaritätsfalle als ein Sprungbrett", heißt es in einer Studie des Sachverständigenrats für Integration und Migration (SVR), die am Dienstag veröffentlicht wurde.