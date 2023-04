 Wissing fordert Länder zu mehr Kooperation bei Datensystemen auf

BERLIN (dpa-AFX) -Digitalminister Volker Wissing hat die Bundesländer aufgefordert, stärker digital zusammenzuarbeiten und ihre Datensysteme kompatibel zu machen. "Es ist doch absurd, wie oft man im Laufe seines Lebens auf dem Amt seinen Namen, sein Geburtsdatum und seine Anschrift angeben muss. Einmal sollte reichen. Das scheitert im Moment daran, dass die Verwaltung mit ganz unterschiedlichen Systemen arbeitet", sagte der FDP-Politiker der "Bild am Sonntag". "Die Verwaltung in Hessen kann nicht ungehindert mit der in Thüringen kommunizieren und deshalb dort auch nicht alle Daten abrufen. Wir brauchen Schnittstellen, die das ändern."

BERLIN Zugleich plädierte Wissing für Änderungen beim Datenschutz. "Der Datenschutz in Deutschland muss vereinfacht werden. Es geht nicht mehr, dass die Datenschutzbehörden in jedem Bundesland unterschiedlich entscheiden", sagte er. "Wir wollen Kompetenzen klarer sortieren und die Rolle einer übergeordneten Stelle stärken."