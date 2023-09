 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 02. Oktober 2023

FRANKFURT

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 19. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Kingfisher , Halbjahreszahlen 11:00 DEU: Hybrid-Pk zum STADA Health Report 2023, Bad Vilbel BEL: Anheuser-Busch InBev, Capital Markets Day GBR: British Land Company , Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 CHE: Handelsbilanz 08/23 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe, Auftragsbestand- und reichweite 07/23 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 07/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 08/23 (endgültig) 14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 08/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Pk zur Jahrestagung Cyber Insurance 2023 - "Wie geht es weiter mit der Cyberversicherung?" (auch online), Düsseldorf 14:00 DEU: Fachkonferenz „BafinTech” von Finanzaufsicht Bafin und Deutscher Bundesbank (bis 20.09.) DEU: Beginn Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress (bis 21.09.) DEU: Handelsblatt Jahrestagung "Gas 2023" (bis 20.09.) DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die rund 38 000 Beschäftigen im sächsischen Groß- und Außenhandel und genossenschaftlichen Großhandel, Leipzig DEU: Fortsetzung 6. Bundeskongress der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) unter dem Motto „Morgen braucht uns”, Berlin DEU: Fünftes Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Stützpunkt in Rheinland-Pfalz mit unter anderem US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, Ramstein-Miesenbach ---------------------------------------------------------------------------------------_ MITTWOCH, DEN 20. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 EUR: ACEA, KfZ-Erstzulassungen 08/23 09:00 DEU: „Handelsblatt”-Banken-Tagung, Frankfurt/M. u.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, HBV-Chefin Marion Höllinger, BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff, Schufa -Chefin Tanja Birkholz und Bafin-Präsident Mark Branson 13:00 USA: General Mills , Q1-Zahlen 14:30 USA: Boston Scientific (Investor Day) 22:00 USA: FedEx , Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 08/23 03:15 CHN: Notenbank gibt Referenzzins für Bankkredigte (LPR) bekannt 08:00 DEU: Erzeugerpreise 08/23 08:00 GBR: Erzeugerpreise 08/23 11:00 EUR: Bauproduktion 07/23 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 16:30 USA: EIA-Rohöllagerdaten 20:00 USA: Notenbank-Entscheidung + 20.30 Pk SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard -Vorstandschef Markus Braun 10:00 DEU: BGH prüft erneut Zusatzversorgung der Angestellten und Arbeiter im öffentlichen Dienst, Karlsruhe 12:00 DEU: Vortrag KfW -Chef Stefan Wintels: „Jahrzehnt der Entscheidung - Die Rolle der KfW bei der Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft”, Frankfurt/M. 13:00 DEU: Bundestag. Regierungsbefragung mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP); weitere Themen: Debatte zum Jahrestag der regimekritischen Protestbewegung im Iran, 1. Lesung eines Gesetzentwurfs zum Ausbau der Verwaltungs-Digitalisierung, u.a. 18:30 DEU: Diskussionsveranstaltung Deutsches Verkehrsforum e.V. (DVF) zu notwendigen Impulsen für die Umstellung der Energiebasis des Verkehrssektors DEU: Digitalmesse dmexco, Köln DEU: Fortsetzung 6. Bundeskongress der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) unter dem Motto "Morgen braucht uns", Berlin EUR: Rat für allgemeine Angelegenheiten ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 21. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Suse , Q3-Zahlen 08:00 GBR: Next, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: "Handelsblatt"-Banken-Tagung, Frankfurt/M. u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner, Commerzbank -Chef Manfred Knof, LBBW-Chef Rainer Neske und DSGV-Präsident Helmut Schleweis 10:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Mercedes-Benz Group , Stuttgart. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte 2021 im Zusammenhang mit dem Dieselskandal eine Musterfeststellungsklage eingereicht. Im Kern werfen die Verbraucherschützer dem Stuttgarter Autobauer eine bewusste Manipulation von Abgaswerten vor und wollen Schadenersatz für betroffene Kunden erstreiten. TERMINE KONJUNKTUR 00:00 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht zu Steuern 08:00 DEU: Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten 08/23 08:45 FRA: Geschäftsklima 09/23 09:30 CHE: Notenbank-Entscheidung 10:00 NOR: Notenbank-Entscheidung 13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung 13:00 TUR: Notenbank-Entscheidung 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/23 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 08/23 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/23 16:00 USA: Frühindikator 08/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag, Plenum 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard -Vorstandschef Markus Braun 10:00 DEU: Online-Pressegespräch Privatbank Julius Bär: Ausblick auf die Finanzmärkte, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken , Frankfurt/M. 11:00 DEU: Jahres-Pk VDMA Baden-Württemberg (online), Stuttgart DEU: Beginn Nutzfahrzeugmesse "Nufam" (bis 24.09.) DEU: Envoconnect - Neues Kongressformat rund um Nachhaltigkeit und Klimaschutz (bis 22.09.) DEU: Fortsetzung 6. Bundeskongress der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) unter dem Motto "Morgen braucht uns", Berlin ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 22. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:30 DEU: Pk Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen: Halbjahreszahlen 2023, Frankfurt/M. DEU: SFC Energy, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 08/23 08:00 DEU: Häuerpreisindex Q2/23 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 08/23 09:00 SPA: BIP Q2/23 (detailliert) 09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex (Industrie, Dienstleistungen) 09/23 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex (Industrie, Dienstleistungen) 09/23 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex (Industrie, Dienstleistungen) 09/23 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex (Industrie, Dienstleistungen) 09/23 15:45 USA: S&P-Einkaufsmanagerindex (Industrie, Dienstleistungen) 09/23 JPN: Notenbank-Entscheidung SONSTIGE TERMINE 19:00 DEU: Podiumsdiskussion Grünen-Fraktion zum SH-Umbau als klimaneutrales Industrieland, u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Mit Laura Pooth, Vorsitzende des DGB-Nord, Roland Kühl, Geschäftsführer der Raffinerie Heide, und Simone Menne, Expertin für nachhaltige Transformation der Wirtschaft. DEU: Fortsetzung 6. Bundeskongress der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) unter dem Motto "Morgen braucht uns", Berlin ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 25. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN TERMINE KONJUNKTUR 10:00 DEU: Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindex, München 14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 08/23 15:00 BEL: Geschäftsklima 09/23 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 09/23 SONSTIGE TERMINE AUT: 67. Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Wien DEU: Fortsetzung der Start-Up-Messe „Bits & Pretzels” ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 26. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Verbio , Jahreszahlen 14:30 NLD: ASM International (Investor Day) 22:15 USA: Costco Wholesale , Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 14:30 USA: Philadelphia Fed Dienstleistungsindex 09/23 15:00 USA: S&P CoreLogic Case Shiler-Index 07/23 16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 09/23 16:00 USA: Dallas Fed-Aktivität Dienstleistungssektor 09/23 16:00 USA: Neubauverkäufe 08/23 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 09/23 SONSTIGE TERMINE DEU: VKU-Stadtwerkekongress 2023 in Köln (bis 27.09.) unter anderem mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Barbie Kornelia Haller, Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur . Ein Schwerpunktthema in diesem Jahr ist die Wärmewende. DEU: Bahntechnikmesse Innotrans Plus, Berlin DEU: Future Mobility Summit des Tagesspiegels (bis 27.09.) DEU: Start des Förderprogramms für E-Auto-Ladestationen mit Solarstrom ESP: Debatte und Abstimmung im spanischen Parlament über neue Regierung, Madrid ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 27. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach , Q2-Zahlen 07:00 DEU: KWS Saat , Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pressekonferenz) 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen FRA: Totalenergies, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHI: Industriegewinne 08/23 08:00 DEU: Gfk-Verbrauchervertrauen 10/23 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 09/23 10:00 EUR: Gelgmenge M3 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun 13:00 DEU: Wirtschaftstag der Volksbanken und Raiffeisenbanken: „Ideen für neue Wege: Deutschland trotzt den Krisen” u.a. mit Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, Verdi -Bundesvorstandsmitglied Christoph Schmitz, IBM -Deutschland-Geschäftsführerin Christine Rupp und Bundespräsident a.D. Joachim Gauck 14:00 DEU: Deutscher Baugewerbetag mit Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und Arbeitsminister Hubertus Heil ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 28. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Accenture , Q4-Zahlen 09:30 USA: Philip Morris , Investor Day 15:30 GBR: Diageo , Hauptversammlung DEU: Verbio, Capital Markets Day DEU: Vonovia , Capital Marktes Day DEU: Borussia Dortmund, Jahreszahlen (endgültig) TERMINE KONJUNKTUR 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 09/23 09:00 SPA: Verbraucherpreise 09/23 10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg, Hessen 09/23 10:00 ITA: Industrie- und Verbrauchervertrauen 09/23 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 09/23 11:00 EUR: Industrie- und Verbrauchervertrauen 09/23 14:00 DEU: Verbraucherpreise 09/23 14:30 USA: BIP Q2/23 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Hausverkäufe 08/23 17:00 USA: Kansas City Fed Verabeitende Industrie 09/23 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg 09/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun 12:30 DEU: Immobiliensymposium Dekabank 14:30 DEU: Pressekonferenz zur Energieministerkonferenz unter dem Vorsitz von Sachsen-Anhalt 18:00 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft des Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi) ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 29. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 NLD: Aegon , außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitsmarktdaten 08/23 01:30 JPN: Verbaucherpreise Großraum Tokio 09/23 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 08/23 01:50 JPN: Industrieproduktion 08/23 08:45 FRA: Erzeuger- und Verbraucherpreise 09/23 08:45 FRA: Konsumausgaben 08/23 09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 09/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/23 11:00 ITA: Verbraucherpreise 09/23 14:30 USA: Handelsbilanz 08/23 14:30 USA: Einzelhandel, Lagerbestände 08/23 14:30 USA: Konsumausgaben 08/23 15:45 USA: MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 09/23 16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 09/23 SONSTIGE TERMINE 17:00 DEU: Erster Bürgerrat zur Ernährungspolitik nimmt Arbeit auf ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 02. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 14:00 DEU: Hapag-Lloyd tauft „Berlin Express”, das bislang größte Containerschiff unter deutscher Flagge TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan-Bericht Q3/23 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex 09/23 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex 09/23 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex 09/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex 09/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Einkaufsmanagerindex 09/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 08/23 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 08/23 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex 09/23 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex 09/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestionen 08/23 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 09/23 SONSTIGE TERMINE USA: Geplanter Prozessbeginn gegen den Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried ----------------------------------------------------------------------------------------