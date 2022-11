 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 1. Dezember 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) -Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 1. Dezember

FRANKFURT ----------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 18. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 12:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, außerordentliche Hauptversammlung zur Genehmigung eines Spartenverkaufs TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Sto, Q3-Zahlen DEU: Flughafen BER, Aufsichtsratssitzung CHE: SGS, Investor Days (bis 19.11.), Istanbul TERMINE KONJUNKTUR 01:00 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/22 08:00 DEU: Baugenehmigungen 09/22 08:30 CHE: Industrieproduktion Q3/22 16:00 USA: Frühindikator 10/22 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/22 EUR: Fitch Ratingergebnis Bulgarien, Italien, Russland, Schweden, Türkei EUR: Moody's Ratingergebnis Portugal, Malta EUR: S&P Ratingergebnis Slowakei, Irland SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zum Wiederkaufsrecht einer Gemeinde beim Verkauf von Bauland, Karlsruhe 09:00 DEU: "Frankfurt European Banking Congress" mit Vorträgen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (9.30 h), Bundesbank-Präsident Joachim Nagel (14.00 h) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (15.30 h), Frankfurt 10:30 DEU: Gasversorgung im Winter 2022/23: Online-Vorstellung von Szenarien des Gasspeicherverbandes Initiative Energien Speichern e.V. (INES) 13:30 DEU: Messe Berlin, gfu und Clarion Events unterzeichnen Vertrag zur Zukunft der IFA in Berlin mit Statement von Franziska Giffey DEU: Abschluss Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) empfängt Amtskollegen der G7-Staaten THA: Asien-Pazifik-Gipfel (Apec) unter anderen mit Chinas Staatschef Xi, US-Vizepräsidentin Harris und Frankreichs Präsident Macron EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27) - Geplanter Abschluss, Scharm el Scheich ----------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 21. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Interim Statement 10 Monate 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung 22:05 USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Enel, Capital Markets Day FRA: Vallourec, Q3-Zahlen USA: Dell Technologies, Q3-Zahlen USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/22 14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 10/22 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: 18. Immobilientag der "Börsen Zeitung" u.a. mit Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud Traud und Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (vdp) 10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) mit Vorstellung des BEE-Wärmeszenarios 2045 12:00 DEU: BGH will in Diesel-Verhandlung grundsätzliche Fragen zu Abschalteinrichtungen klären ----------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 22. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen 22:15 USA: HP Inc., Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Dermapharm, Capital Markets Day USA: Best Buy, Q3-Zahlen USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 11/22 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/22 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 09/22 10:00 POL: Industrieproduktion 10/22 10:00 POL: Erzeugerpreise 10/22 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 11/22 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/22 (vorläufig) 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung der VW-Haustarifverhandlungen 09:00 CHE: Online-Pk Credit Suisse zu "Investment Outlook 2023" 09:30 LUX: EuGH-Urteil zum öffentlichen Zugang zu Informationen im Register der wirtschaftlichen Eigentümer 10:00 DEU: Deutsche Bank, Pressegespräch "Kapitalmarktausblick 2023" mit Stefan Schneider und Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank 10:00 DEU: Online-Pressekonferenz Bitkom "E-Commerce-Trends 2022: So shoppen die Deutschen" 10:00 DEU: Pk Cruise Gate Hamburg (CGH) zur Hamburger Kreuzfahrtsaison 2022 und Highlights 2023 DEU: Wirtschaftsgipfel "Süddeutsche Zeitung", Berlin + 10.45 Eröffnung durch Bundeskanzler Olaf Scholz + am Abend: Rede Außenministerin Annalena Baerbock bei der "Nacht der Europäischen Wirtschaft" + weitere Gäste u.a.: Finanzminister Christian Lindner, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Gesundheitsminister Karl Lauterbach sowie CDU Parteichef Friedrich Merz. 11:00 DEU: Pk der Spielwarenbranche 2022, Nürnberg 12:00 DEU: Pk Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba): "Märkte und Trends 2023" mit Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud Traud ----------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 23. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:30 CHE: Credit Suisse, außerordentliche Hauptversammlung zur Erhöhung des Aktienkapitals 11:00 FIN: Fortum, außerordentliche Hauptversammlung 13:30 NLD: Just Eat Takeaway.com, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Geratherm, Q3-Zahlen GBR: United Utilities, Q3-Zahlen USA: Nasdaq, außerordentliche Hauptversammlung USA: Deere & Co, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/22 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/22 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/22 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 2.11.22 SONSTIGE TERMIN DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel "Süddeutsche Zeitung", Berlin + Reden Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zur Einstufung von Titandioxid als krebserregend 14:00 DEU: Pk Handelsverband Hessen zum Weihnachtsgeschäft und Jahr 2022, Frankfurt/M. 19.00 DEU: 87. Zeit Forum Wissenschaft „Virus X - Wie wir uns auf die nächste Pandemie vorbereiten sollten”, u.a. mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach MEX: Gipfeltreffen der Präsidenten der Pazifik-Allianz in Mexiko, Mexiko-Stadt HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen ----------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 24. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (1. Veröffentlichung) 06:00 JPN: Frühindikatoren 09/22 (endgültig) 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/22 (endgültig) 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 10/22 08:45 FRA: Geschäftsklima 11/22 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/22 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 11/22 15:00 BEL: Geschäftsklima 11/22 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Bundesbank, Pk zu Vorstellung des Finanzstabilitätsberichts DEU: Abschluss Wirtschaftsgipfel "Süddeutsche Zeitung", Berlin + Rede Gesundheitsminister Karl Lauterbach 11:00 DEU: TransVer Day 2022 (veranstaltet vom Gesamtverband der Versicherer) - Nachhaltigkeitstag der Versicherer, Berlin 09:30 BEL: Sondertreffen der für Energie zuständigen EU-Minister, Brüssel HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen ----------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 25. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 DEU: Commerzbank, Pressegespräch zum Konjunkturausblick mit Chefvolsksirt Krämer, Frankfurt 13:00 DEU: Thyssenkrupp, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 11/22 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 12/22 08:00 DEU: Privatkonsum und Staatsausgaben Q3/22 08:00 DEU: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/22 09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/22 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/22 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/22 EUR: Moody's Ratingergebnis Schweiz, Türkei EUR: S&P Ratingergebnis Liechtenstein, Russland, Bulgarien, Andorra HINWEIS USA: Verkürzter Handel an Nasdaq (bis 18.00 h), Nyse (bis 19.00 h) und US-Anleihenmarkt (bis 20.00 h) ----------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 28. NOVEMBER TERMINE KONJUNKTUR 10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 10/22 10:00 CHE: Gesamt Sichteinlagen CHF 11/22 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 10/22 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/22 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: DWS Marktausblick 2023 NLD: 27. Konferenz der Vertragsstaaten der Konvention gegen die Weiterverbreitung von chemischen Waffen (OPCW) ----------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 29. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q3-Zahlen 08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen 08:30 CHE: Nestle, Investor Seminar, Barcelona 08:30 FRA: Axa, Investor Day 10:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day 22:30 USA: Intuit, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Safran, Investor Day LUX: Adler Group, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/22 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/22 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 11/22 08:00 SWE: BIP Q3/22 08:00 SWE: Handelsbilanz 10/22 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/22 09:00 CHE: BIP Q3/22 09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 11/22 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 11/22 11:00 EUR: Wirtschafts-/Industrievertrauen 11/22 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/22 (endgültig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA-Index 09/22 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/22 16:00 CHE: Rede SNB-Vize Martin Schlegel, Forum für Finanzmarktstabilität SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: 4. Regulierungskonferenz an der Frankfurt School - aktuelle Entwicklungen im Wohnungsmarkt, Schienenverkehr, Automobilsektor & Co. 09:45 DEU: Kartellsenat des BGH verkündet Urteil zu Schadenersatz-Forderungen des Schlecker-Insolvenzverwalters, Karlsruhe ROU: Informelles Treffen der Nato-Außenminister, Bukarest ----------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 30. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 14:30 CHE: Novartis, ESG Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Salesforce, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Industrieproduktion 10/22 (vorläufig) 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/22 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 10/22 07:00 EST: BIP Q3/22 07:00 FIN: BIP Q3/22 08:00 TUR: BIP Q3/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/22 08:45 FRA: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 11/22 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/22 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/22 10:00 POL: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig) 10:00 ITA: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig) 11:00 BEL: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig) 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 11/22 12:00 PRT: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 11/22 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/22 (vorab) 14:30 USA: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q3/22 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 11/22 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/22 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Pressegespräch Dekabank: Konjunktur- und Kapitalmarktausblick 2023 (Präsenz und digital) mit Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater und Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie des Instituts ----------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 1. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 10/22 11:00 DEU: Rational, Capital Markets Day NLD: Heineken, Capital Markets Day USA: S&P Global, Investor Day USA: Kfz-Absatz 11/22 TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Investitionen Q3/22 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/22 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 10/22 09:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (2. Veröffentlichung) 09:00 HUN: BIP Q3/22 (endgültig) 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (2. Veröffentlichung) 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (2. Veröffentlichung) 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/22 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 10/22 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 10/22 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/22 SONSTIGE TERMINE 14:00 DEU: Chefökonomen-Talk zur aktuellen wirtschaftlichen Lage Die Chefvolkswirte von Allianz, Munich Re und Swiss Re, Ludovic Subran, Michael Menhart und Jerome Haegeli, diskutieren mit GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen über die aktuelle wirtschaftliche Lage. Veranstalter: Gesamtverband der Versicherer 14:30 DEU: BlackRock, BlackRock Investment Institute’s 2023 Outlook POL: Ministerratstreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) mit den Außenministern der 57 Teilnehmerstaaten und der 11 Partnerstaaten der OSZE, Lodz FRA/USA: US-Präsident Biden empfängt Frankreichs Staatschef Macron zu Staatsbesuch im Weißen Haus -----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.