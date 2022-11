 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 13. Dezember 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) -Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 13. Dezember

FRANKFURT ----------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 30. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 14:30 CHE: Novartis, ESG Investor Day 22:05 USA: Salesforce, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Industrieproduktion 10/22 (vorläufig) 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/22 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 10/22 07:00 EST: BIP Q3/22 07:00 FIN: BIP Q3/22 08:00 TUR: BIP Q3/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/22 08:45 FRA: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 11/22 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/22 09:00 AUS: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/22 10:00 POL: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig) 10:00 ITA: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig) 11:00 BEL: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit 10 Jahre, Volumen 3 Mrd EUR 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 11/22 12:00 PRT: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 11/22 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/22 (vorab) 14:30 USA: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q3/22 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 11/22 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/22 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Pressegespräch Dekabank: Konjunktur- und Kapitalmarktausblick 2023 (Präsenz und digital) mit Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater und Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie des Instituts ----------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 1. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 10/22 11:00 DEU: Rational, Capital Markets Day NLD: Heineken, Capital Markets Day USA: S&P Global, Investor Day USA: Kfz-Absatz 11/22 TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Investitionen Q3/22 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/22 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 10/22 09:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (2. Veröffentlichung) 09:00 HUN: BIP Q3/22 (endgültig) 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (2. Veröffentlichung) 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (2. Veröffentlichung) 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/22 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 10/22 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 10/22 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/22 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pictet & Cie, Wirtschaftsausblick 2023 14:00 DEU: Chefökonomen-Talk zur aktuellen wirtschaftlichen Lage Die Chefvolkswirte von Allianz, Munich Re und Swiss Re, Ludovic Subran, Michael Menhart und Jerome Haegeli, diskutieren mit GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen über die aktuelle wirtschaftliche Lage. Veranstalter: Gesamtverband der Versicherer 14:30 DEU: BlackRock, BlackRock Investment Institute’s 2023 Outlook POL: Ministerratstreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) mit den Außenministern der 57 Teilnehmerstaaten und der 11 Partnerstaaten der OSZE, Lodz FRA/USA: US-Präsident Biden empfängt Frankreichs Staatschef Macron zu Staatsbesuch im Weißen Haus ----------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 2. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Deutsche Telekom, Netzetag 2022 CHE: VAT Group, Capital Marekts Day DEU: Allianz, Inside Allianz Series No. 10 TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Im- und Exporte 10/22 08:00 DEU: Handelsbilanz 10/22 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/22 11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/22 12:00 PRT: Industrieproduktion 10/22 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/22 EUR: Moody's Ratingergebnis Österreich, Frankreich EUR: Fitch Ratingergebnis ESM, EFSF, Spanien, Litauen EUR: S&P Ratingergebnis Frankreich, Litauen SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Presse- und Previewtag zur Tuning- und Motorsportmesse „Essen Motor Show” (3.12.-11.12.) 09:30 DEU: Presse-Roundtable der Société Générale zu Aktien- und Anleiheemissionen - Ausblick 2023, Frankfurt 10:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) mit Präsident Reinhard Zirpel 11:30 DEU: Hintergrundgespräch: EU-Gasmarktregulierung. Der federführende Europaabgeordnete Jens Geier (SPD/S&D) informiert vor der Abstimmung im Energieausschuss über die Reform der Gasmarkt-Richtlinie, Berlin ----------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 5. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes DEU: KBA / VDA, Pkw-Zulassungszahlen 11/22 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: PMI Dienste 11/22 08:00 TUR: Verbraucherpreise 11/22 08:45 FRA: Industrieproduktion 10/22 09:15 ESP: PMI Dienste 11/22 09:45 ITA: PMI Dienste 11/22 09:50 FRA: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 12/22 10:30 GBR: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/22 15:45 USA: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/22 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/22 (endgültig) 16:00 USA: ISM Services 11/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Presseveranstaltungen „Raumfahrt- und Quantentechnologie made in Germany” von Maschinenbauer Trumpf + 10.15 Pk zu Raumfahrttechnik mit Anna Christmann, Koordinatorin der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt, Ilan Rozenkopf, Experte für Luft- und Raumfahrt in Europa und Christian Schmitz, CEO Lasertechnik bei Trumpf + 13.30 Pk zu Quantentechnologie mit Dr. Michael Förtsch, CEO des Start-up- Unternehmen Q.ANT 10:30 DEU: Online-Pk Bausparkasse Schwäbisch Hall „Ist Wohneigentum noch bezahlbar?” DEU: Gesundheitsministerkonferenz, Magdeburg USA: Treffen EU-US Handels- und Technologierat, Washington ----------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 6. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 NLD: Telenet, außerordentliche Hauptversammlung 14:00 DEU: Gerresheimer, Capital Markets Day 18:30 FRA: Air Liquide, Hauptversammlung CHE: Glencore, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/22 10:30 USA: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 11/22 14:30 USA: Handelsbilanz 10/22 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Pk Zentralverband Deutsches Baugewerbe, Berlin 10:00 DEU: Heraeus Precious Metals Edelmetallprognose für 2023 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zum 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU, Karlsruhe 10:00 EUR: Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU, Brüssel 10:30 DEU: Tagung zur Vorstellung des Jahrbuchs für öffentliche Finanzen 2022, Frankfurt/M. ALB: EU-Westbalkan-Gipfel, Tirana EUR: Treffen der für Telekommunikation zuständigen EU-Minister, Brüssel USA: Schlüsselrennen in US-„Midterm”-Wahlen: Stichwahl um hart umkämpften Senatssitz im Bundesstaat Georgia, Atlanta ----------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 7. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN DEU: DWS, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Industrieproduktion 10/22 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/22 11:00 EUR: BIP Q3/22 (detalliert) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Produktivität Q3/22 (2. Veröffentlichung) CHN: Handelsbilanz 11/22 SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure ----------------------------------------------------------------------------------------, DONNERSTAG, DEN 8. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: British American Tobacco, Q4-Umsatz 08:00 NOR: Storebrand, Investorentag 14:00 USA: General Electric Investor Day 17:00 USA: Cisco Systems, Hauptversammlung 22:15 USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen 22:15 USA: Broadcom, Inc., Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q3/22 (endgültig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) DEU: Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Berlin EUR: Treffen der EU-Innen- und Justizminister, Brüssel

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Prozessauftakt gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München

11:00 DEU: Video-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) zur Entwicklung der Branche 2022, Frankfurt/M.

18:00 DEU: Vortrag zum Jahresgutachten 2022/23 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Mannheim

DEU: Digital-Gipfel der Bundesregierung, Jena

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

----------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 9. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen

08:00 GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/22

02:30 CHN: Verbraucherpreise 11/22

14:30 USA: Erzeugerpreise 11/22

16:00 USA: Großhandel Lagerbestände 10/22 (endgültig)

16:00 USA: Großhandel Umsatz 10/22

16:00 USA: Universität Michigan Index 12/22

EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister, Brüssel

SONSTIGE TERMINE

---

----------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 12. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Pfizer, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/22

08:00 GBR: Außenhandelsbilanz 10/22

08:00 GBR: BIP 10/22

08:00 GBR: Industrieproduktion 10/22

EUR: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister, Brüssel

SONSTIGE TERMINE

---

----------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 13. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen

09:00 DEU: BGH verkündet Urteil im Streit zwischen einstigen Postbank-Aktionären und der Deutschen Bank

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: DER Touristik, Pk zur Sommersaison 2023

10:00 DEU: VDMA, Jahres-Pk

10:00 DEU: Voith - Online-Jahres-Pk

11:00 DEU: Kreditversicherer, Online-Jahres-PK

17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung

21:15 USA: Palo Alto Networks, Hauptversammlung

ITA: Assicurazioni Generali, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/22 (detailliert)

10:00 ITA: Industrieproduktion 10/22

11:00 DEU: ZEW-Umfrage 12/22

14:30 USA: Verbraucherpreise 11/22

SONSTIGE TERMINE

USA: USA-Afrika-Gipfel in Washington beginnt, Washington

----------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.