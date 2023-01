 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. Januar 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) -Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 17. Januar:

FRANKFURT ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 04. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke Neugeschäft Leasing und Deckungsbeitrag Q4/22 DEU: Pkw-Neuzulassungen 12/22 USA: Pkw-Absatz 12/22 USA: Medientag der Technik-Messe CES unter anderen mit Pressekonferenzen von Bosch (17.00 Uhr), LG Electronics (17.00 Uhr), Panasonic (19.00 Uhr), ZF (19.00 Uhr), Valeo (21.00 Uhr) und Samsung (23.00 Uhr) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Export-/Importpreise 11/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/22 (vorläufig) 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/22 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22 (2. Veröffentlichung) 13:00 MBA: Hypothekenanträge 16:00 USA: ISM-Index 12/22 20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 05. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q1-Zahlen USA: Technik-Messe CES (bis 08.01) unter anderem mit Pressekonferenzen von Sony (2.00 Uhr), BMW (5.00 Uhr) und Mercedes-Benz (21.00 Uhr) TERMINE KONJUNKTUR 02:45 CHN: Caixin Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22 08:00 DEU: Handelsbilanz 11/22 10:30 GBR: Einaufsmanagerindex Dienstleistungen 12/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/22 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktindex 12/22 14:30 USA: Handelsbilanz 11/22 15:45 USA: Einaufsmanagerindex Dienstleistungen 12/22 (2. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Pressekonferenz zu Herausforderungen im Jahr 2023" HINWEIS In Schweden läuft der Börsenhandel nur bis 13.00 Uhr ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 06. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Deutsche Bahn, Pressegespräch zur Personalplanung DEU: Deutsche Post, Beginn Tarifverhandlungen USA: Technik-Messe CES (bis 08.01.) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 11/22 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 11/22 08:45 FRA: Privater Verbrauche 11/22 09.00 CHE: Währungsreserven 12/22 10:30 GBR: Einkaufsmanager Baugewerbe 12/22 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/22 11:00 EUR: Industrievertrauen 12/22 11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/22 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/22 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 12/22 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/22 16:00 USA: ISM-Dienstleistungsindex 12/22 SONSTIGE TERMINE --- HINWEIS In Finnland, Österreich und Schweden haben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 09. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 07:25 CHE: Schweizerische Nationalbank (SNB), Jahreszahlen (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 11/22 08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 11/22 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 01/23 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 11/22 12:00 FRA: OECD-Frühindikator 01/23 21:00 USA: Konsumentenkredite 11/22 SONSTIGE TERMINE --- HINWEIS In Japan haben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: About You, Q3-Zahlen 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) Hauptverhandlung über Freisprüche von VW-Managern im Untreue-Prozess (Vergütung von Betriebsräten der Volkswagen AG) 10:30 DEU: Verhandlung einer weiteren Klimaschutz-Klage gegen Volkswagen DEU: Airbus, Auftragseingang und Auslieferungen 2022 TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Industrieproduktion 11/22 09:00 SPA: Industrieproduktion 11/22 11:30 DEU: Auktionsergebnis Neuemission inflationsindexierter Bundesanleihen 11:30 EUR: EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände 11/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Großhandel, Umsatz 11/22 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland SONSTIGE TERMINE 12:00 DEU: IG Metall Berlin, Pressekonferenz zu Ausblick auf das gewerkschaftliche Jahr 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker-Tochter Cropenergies, Q3-Zahlen 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau 11/22 11:00 DEU: Verband der Automobilindustrie (VDA), Jahresauftakt-Pk TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 11/22 10:50 EUR: EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DEU: Auktionsergebnis Neuemission Bundesanleihe 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (wöchentlich) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Jahresauftakt-Pk ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen 07:30 AUT: OMV, Q4-Trading-Update 08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Trading-Update 10:00 DEU: Eröffnungs-Pressekonferenz zur Wassersportmesse boot Düsseldorf TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Leistungsbilanz 11/22 10:00 EUR: EZB, Wirtschaftsbericht 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Verbraucherpreise 12/22 SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: BGH entscheidet in mehreren Verfahren, ob Mitbewerber Datenschutzverstöße vor Gericht bringen dürfen 10:00 DEU: Pressefrühstück von EY Real Estate zur Vorstellung des Trendbarometers Immobilien-Investmentmarkt 2023 10:30 DEU: Pressekonferenz zur Studie "Wohnen in der Krise" mit dem Deutschen Mieterbund, IG BAU, Caritas ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Faurecia-Tochter Hella, Q2-Zahlen 12:00 USA: Unitedhealth, Q4-Zahlen 12:45 USA: JPMorgan, Q4-Zahlen 12:45 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen 14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: BIP 11/22 08:00 GBR: Handelsbilanz 11/22 08:00 GBR: Industrieproduktion 11/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/22 (endgültig) 10:00 DEU: BIP 2022 (1. Schätzung) 10:00 ITA: Industrieproduktion 11/22 11:00 EUR: Handelsbilanz 11/22 11:00 EUR: Industrieproduktion 11/22 14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 12/22 16:00 USA: Universität of Michigan, Stimmungsindex 12/22 SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 11:30 DEU: Bundesverband deutscher Banken (BdB), Neujahrsempfang TERMINE KONJUNKTUR EUR: Treffen der Euro-Gruppe SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Caravaning Industrie Verband (CIVD), Jahres-Pk 11:00 DEU: Gewerkschaft IG BCE, Jahres-Pk CHE: Beginn der Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos (bis 20.01.) HINWEIS: In den Vereinigten Staaten haben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/22 (endgültig) 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 12/22 10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/22 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW-Umfrage 01/23 14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 01/23 SONSTIGE TERMINE CHE: Fortsetzung der Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos (bis 20.01.) ----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.