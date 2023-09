 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 19. September 2023

FRANKFURT

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 6. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Swiss Life , Halbjahreszahlen 09:30 CHE: SwissBanking: Pk zu Bankenbarometer 2023 10:00 CHE: Richemont , Hauptversammlung 22:00 USA: Align Technology , Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Fashionette AG (außerordentliche Hauptversammlung) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/23 08:00 FIN: Handelsbilanz 7/23 (vorläufig) 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 7/23 08:00 DEU: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), 1. Halbjahr 2023 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich, 1. Halbjahr und Juni 2023 09:30 DEU: IfW, Konjunkturprognose 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/23 11:00 GRC: BIP Q2/23 14:30 USA: Handelsbilanz 7/23 15:45 USA: PMI Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 8/23 20:00 USA: Fed Beige Book 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung der Haushaltsberatungen im Bundestag Generaldebatte mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie Debatten zu den Einzeletats von Auswärtigem Amt, Verteidigungs- und Verkehrsministerium 09:00 DEU: Online-Pk Hapag Lloyd mit Vorstandschef Rolf Habben Jansen u.a. zum aktuellen Marktumfeld, Hamburg 09:00 DEU: Online-Pk Außenhandelsverband BGA: Wirtschaftliche Lage und Perspektiven des deutschen Außenhandels, Berlin 12:00 DEU: Pk Tui -Deutschland zum Winterprogramm 2023/2024, Berlin 09:30 LUX: EU-Gericht urteilt zu Klagen von Russen gegen Ukraine-Sanktionen, Luxemburg ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 7. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Direct Line Insurance Group , Halbjahreszahlen 12:00 FRA: SCOR, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Compugroup Medical, Capital Markets Day DEU: Home24 , Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 8/23 06:30 NLD: Konsumausgaben 7/23 07:00 JPN: Frühindikatoren 7/23 (vorab) 07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 8/23 08:00 DEU: Industrieproduktion 7/23 08:00 NOR: Industrieproduktion 7/23 08:45 FRA: Handelsbilanz 7/23 09:00 CHE: SNB Devisenreserven 8/23 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/23 11:00 DEU: RWI, Konjunkturprognose 11:00 DEU: Pk ifo-Konjunktur-Prognose mit ifo-Konjunkturchef Prof. Timo Wollmershäuser und dem Leiter des ifo-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen, Prof. Andreas Peichl 11:00 EUR: BIP Q2/23 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Beschäftigung Q2/23 (endgültig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung der Haushaltsberatungen im Bundestag mit Debatten über die Einzeletats von Wirtschafts- Gesundheits-, Justiz-, Innen-, Agrar- und Bildungsministerium + Abstimmung über den Vizepräsidenten-Kandidaten Jörg Schneider (AfD) 09:30 DEU: Beginn eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker, Frankfurt/M. 09:30 DEU: Beginn Hauptverhandlung in einem Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Aktiengeschäften um den Dividendenstichtag, Frankfurt/M. 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zur Wiederholung von Asylanträgen in Deutschland, Luxemburg 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum gerichtlichen Rechtsschutz bei missbräuchlichen Klauseln, Luxemburg ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 8. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 12:00 DEU: VDA, Abschluss-Pk zur IAA Pkw, München TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung) 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/23 07:00 FIN: Industrieproduktion 7/23 08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/23 (endgültig) 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 8/23 08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/23 08:45 FRA: Industrieproduktion 7/23 09:00 AUT: Industrieproduktion 7/23 09:00 DEU: DIW Konjunkturprognose 11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/23 11:00 GRC: Industrieproduktion 7/23 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/23 (endgültig) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 8/23 18:00 RUS: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung) 21:00 USA: Konsumentenkredite 7/23 EUR: Moody's Ratingergebnis Österreich, Schweden EUR: S&P Ratingergebnis Österreich, Bayern, Montenegro EUR: Fitch Ratingergebnis Island, Belgien SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag mit Haushaltsberatungen und Heizungsgesetz mit einer Debatte zum Einzeletat des Arbeitsministeriums sowie einer Schlussrunde zum Haushaltsgesetz +1230 Debatte und Abstimmung über das Heizungsgesetz 10:00 DEU: BER-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg zu den Kosten- und Terminüberschreitungen des eröffneten Flughafens IND: Vor dem G20-Gipfel (9.-10. September) Die Staats- und Regierungschefs der G20 kommen am Wochenende in der indischen Hauptstadt Neu Delhi zusammen. ---------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 9. SEPTEMBER TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/23 03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/23 IND: Beginn des G20-Gipfels in Neu Delhi (bis 10.9.23) ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 11. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 11:30 DEU: Roche , Roches Pharma Day 2023 14:15 CHE: Swiss Re: Pressekonferenz anlässlich Konferenz 'Rendez-Vous de Septembre', Monte Carlo TERMINE KONJUNKTUR 08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/23 08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/23 08:00 ROU: Handelsbilanz 7/23 09:00 CZE: Verbraucherpreise 8/23 10:00 ITA: Industrieproduktion 7/23 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung Hauptverhandlung in einem Verfahren wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Aktiengeschäften um den Dividendenstichtag, Frankfurt 11:00 DEU: Beiersdorf eröffnet neue Konzernzentrale mit Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) 17:00 DEU: Offizieller Spatenstich des Stromübertragungsprojekts „Suedlink” mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 1400: Pk zur bevorstehenden Gesamtinbetriebnahme der Westküstenleitung ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 12. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Associated British Foods , Q4-Umsatz 18:00 USA: Nike , Hauptversammlung 19:00 USA: Apple , Produktevent TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/23 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 8/23 09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/23 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 9/23 12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/23 (endgültig) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Auftakt der Messe „Husum Wind” mit Themenschwerpunkt „Digitale Energiewende”, Husum 17:30 DEU: Sommerempfang der KfW Bankengruppe, Frankfurt/M. ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 13. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport Verkehrszahlen 8/23 07:30 ESP: Inditex , Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Halbjahreszahlen (detailliert) 10:00 CHE: Logitech , Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Moderna , Research and Development Day TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 9/23 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/23 08:00 GBR: BIP 7/23 08:00 GBR: Industrieproduktion 7/23 08:00 GBR: Handelsbilanz 7/23 08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/23 10:00 FRA: IEA Öl-Monatsbericht 9/23 11:00 EUR: Industrieproduktion 7/23 14:30 USA: Verbraucherpreise 8/23 14:30 USA: Realeinkommen 8/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Jahrestagung „Regionale Transformation Gestalten 2023” u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 11:00 DEU: Pk und Internationaler Medientag beim Motorsägen- und Gartengerätehersteller Stihl, Waiblingen ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 14. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Deutsche Familienversicherung, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Chemieverband VCI legt Bericht zum zweiten Quartal vor 10:00 IRL: Ryanair , Hauptversammlung 22:05 USA: Adobe , Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Bristol Myers Squibb, Research and Development Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 7/23 06:30 JPN: Industrieproduktion 7/23 (endgültig) 07:00 FIN: Verbraucherpreise 8/23 08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/23 08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 8/23 14:15 EUR: EZB Zinsentscheidung (14.45 h Pk) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Erzeugerpreise 8/23 16:00 USA: Lagerbestände 7/23 SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: 13. Nationale Maritime Konferenz u.a. mit Wirtschaftsminister Habeck 11:00 DEU: Presse-Talk zum Dekra Verkehrssicherheitsreport 2023, Magdeburg DNK: EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen tauft erstes mit grünem Methanol betriebenes Containerschiff, Kopenhagen ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 15. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Umsatz 10:00 CHE: Novartis , außerordentliche Hauptversammlung zu Abspaltung Sandoz 11:00 DEU: Volkswagen Konzern Auslieferungen 8/23 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Wüstenrot & Württembergische , Halbjahreszahlen DEU: Atoss Software, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: Industrieproduktion 8/23 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/23 08:00 DEU: Großhandelspreise 8/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/23 (endgültig) 09:00 ESP: Arbeitskosten Q2/23 10:00 POL: Verbraucherpreise 8/23 (endgültig) 11:00 EUR: Handelsbilanz 7/23 11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/23 11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/23 (endgültig) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheidung 14:30 USA: Im- und Exportpreise 8/23 14:30 USA: Empire State Index 9/23 15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 8/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/23 (vorläufig) EUR: S&P Ratingergebnis Belgien, Belarus, Spanien, Saudi-Arabien, Sachsen-Anhalt, Kroatien EUR: Moody's Ratingergebnis Luxemburg, Griechenland EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Malta SONSTIGE TERMINE DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M. 09:00 DEU: BGH urteilt über Aufklärungspflichten des Immobilienverkäufers im Rahmen einer sogenannten Due Diligence, Karlsruhe 09:30 DEU: BGH verhandelt über Ersatz der Kosten für die Verwahrung eines privat abgeschleppten Fahrzeugs, Karlsruhe CUB: Gipfeltreffen der G77 + China zum Thema Wissenschaft, Technologie und Innovation, Havanna ESP: Informelles Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU, Santiago de Compostela ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 18. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 FRA: Societe Generale , Capital Markets Day 11:00 GBR: Aston Martin , außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 14:00 POL: Verbraucherpreise 8/23 16:00 USA: NAHB Index 9/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung 6. Bundeskongress der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) unter dem Motto "Morgen braucht uns", Berlin + Wahl des Gewerkschaftsrats und des Bundesvorstands 09:30 DEU: Konferenz „Gesellschaftsprojekt Energiewende. Volle Kraft voraus!” der Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin U.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 11:00 DEU: „Innovationen für die Menschheit aus Rheinland-Pfalz - Erfolgreiches Clustermanagement in der Biotechnologie”, Berlin U.a. mit Clemens Hoch (SPD), Staatsminister für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz und Sabine Nikolaus, Landesleiterin Boehringer-Ingelheim Deutschland GmbH. 13:00 DEU: Offizielle Eröffnung einer 12 Megawatt-Aufdach-Solaranlage auf einem Metro -Logistikzentrum, Marl. Die Anlage ist nach Angaben der Betreiber die größte Aufdachanlage in Deutschland; u.a. mit NRW-Energieministerin Mona Neubaur (Grüne) ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 19. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Kingfisher , Halbjahreszahlen 11:00 DEU: Hybrid-Pk zum STADA Health Report 2023, Bad Vilbel BEL: Anheuser-Busch InBev, Capital Markets Day GBR: British Land Company , Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 07/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 08/23 (endgültig) 14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 08/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Pk zur Jahrestagung Cyber Insurance 2023 - „Wie geht es weiter mit der Cyberversicherung?” (auch online), Düsseldorf 14:00 DEU: Fachkonferenz „BafinTech” von Finanzaufsicht Bafin und Deutscher Bundesbank (bis 20.09.) DEU: Beginn Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress (bis 21.09.) DEU: Handelsblatt Jahrestagung „Gas 2023” (bis 20.09.) DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die rund 38 000 Beschäftigen im sächsischen Groß- und Außenhandel und genossenschaftlichen Großhandel, Leipzig DEU: Fortsetzung 6. Bundeskongress der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) unter dem Motto „Morgen braucht uns”, Berlin DEU: Fünftes Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Stützpunkt in Rheinland-Pfalz mit unter anderem US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, Ramstein-Miesenbach ----------------------------------------------------------------------------------------