 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. September 2023

FRANKFURT

---------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 10. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 USA: Ratingagentur Fitch Pressekonferenz zu Rückversicherern anlässlich des Rückversicherer-Treffens "Rendez-Vous de Septembre", Monte Carlo 10:15 USA: Ratingagentur A.M. Best Pressekonferenz anlässlich des Rückversicherer-Treffens "Rendez-Vous de Septembre", Monte Carlo 11:15 USA: Ratingagentur Standard & Poor's Pressekonferenz anlässlich des Rückversicherer-Treffens "Rendez-Vous de Septembre", Monte Carlo 14:00 DEU: Munich Re Pressekonferenz anlässlich des Rückversicherer-Treffens "Rendez-Vous de Septembre", Monte Carlo 15:30 FRA: Scor Pressekonferenz anlässlich des Rückversicherer-Treffens "Rendez-Vous de Septembre", Monte Carlo ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 11. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Hannover Rück Pressekonferenz anlässlich des Rückversicherer-Treffens "Rendez-Vous de Septembre", Monte Carlo 11:30 DEU: Roche , Roches Pharma Day 2023 14:15 CHE: Swiss Re: Pressekonferenz anlässlich des Rückversicherer-Treffens "Rendez-Vous de Septembre", Monte Carlo 22:00 USA: Oracle , Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/23 08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/23 08:00 ROU: Handelsbilanz 7/23 09:00 CZE: Verbraucherpreise 8/23 10:00 ITA: Industrieproduktion 7/23 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung Hauptverhandlung in einem Verfahren wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Aktiengeschäften um den Dividendenstichtag, Frankfurt 11:00 DEU: Beiersdorf eröffnet neue Konzernzentrale mit Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) 17:00 DEU: Offizieller Spatenstich des Stromübertragungsprojekts „Suedlink” mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 1400: Pk zur bevorstehenden Gesamtinbetriebnahme der Westküstenleitung ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 12. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Associated British Foods , Q4-Umsatz 18:00 USA: Nike , Hauptversammlung 19:00 USA: Apple , Produktevent TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/23 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 8/23 09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/23 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 9/23 12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/23 (endgültig) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Auftakt der Messe "Husum Wind" mit Themenschwerpunkt „Digitale Energiewende”, Husum 17:30 DEU: Sommerempfang der KfW Bankengruppe, Frankfurt/M. ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 13. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport Verkehrszahlen 8/23 07:30 ESP: Inditex , Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Halbjahreszahlen (detailliert) 10:00 CHE: Logitech , Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Moderna , Research and Development Day TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 9/23 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/23 08:00 GBR: BIP 7/23 08:00 GBR: Industrieproduktion 7/23 08:00 GBR: Handelsbilanz 7/23 08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/23 10:00 FRA: IEA Öl-Monatsbericht 9/23 11:00 EUR: Industrieproduktion 7/23 14:30 USA: Verbraucherpreise 8/23 14:30 USA: Realeinkommen 8/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Jahrestagung "Regionale Transformation Gestalten 2023" u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 11:00 DEU: Pk und Internationaler Medientag beim Motorsägen- und Gartengerätehersteller Stihl, Waiblingen ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 14. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Deutsche Familienversicherung, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Chemieverband VCI legt Bericht zum zweiten Quartal vor 10:00 IRL: Ryanair , Hauptversammlung 22:05 USA: Adobe , Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Bristol Myers Squibb, Research and Development Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 7/23 06:30 JPN: Industrieproduktion 7/23 (endgültig) 07:00 FIN: Verbraucherpreise 8/23 08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/23 08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 8/23 14:15 EUR: EZB Zinsentscheidung (14.45 h Pk) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Erzeugerpreise 8/23 16:00 USA: Lagerbestände 7/23 SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: 13. Nationale Maritime Konferenz u.a. mit Wirtschaftsminister Habeck 11:00 DEU: Presse-Talk zum Dekra Verkehrssicherheitsreport 2023, Magdeburg DNK: EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen tauft erstes mit grünem Methanol betriebenes Containerschiff, Kopenhagen ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 15. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Umsatz 10:00 CHE: Novartis , außerordentliche Hauptversammlung zu Abspaltung Sandoz 11:00 DEU: Volkswagen Konzern Auslieferungen 8/23 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Wüstenrot & Württembergische , Halbjahreszahlen DEU: Atoss Software, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: Industrieproduktion 8/23 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/23 08:00 DEU: Großhandelspreise 8/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/23 (endgültig) 09:00 ESP: Arbeitskosten Q2/23 10:00 POL: Verbraucherpreise 8/23 (endgültig) 11:00 EUR: Handelsbilanz 7/23 11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/23 11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/23 (endgültig) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheidung 14:30 USA: Im- und Exportpreise 8/23 14:30 USA: Empire State Index 9/23 15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 8/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/23 (vorläufig) EUR: S&P Ratingergebnis Belgien, Belarus, Spanien, Saudi-Arabien, Sachsen-Anhalt, Kroatien EUR: Moody's Ratingergebnis Luxemburg, Griechenland EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Malta SONSTIGE TERMINE DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M. 09:00 DEU: BGH urteilt über Aufklärungspflichten des Immobilienverkäufers im Rahmen einer sogenannten Due Diligence, Karlsruhe 09:30 DEU: BGH verhandelt über Ersatz der Kosten für die Verwahrung eines privat abgeschleppten Fahrzeugs, Karlsruhe CUB: Gipfeltreffen der G77 + China zum Thema Wissenschaft, Technologie und Innovation, Havanna ESP: Informelles Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU, Santiago de Compostela ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 18. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 FRA: Societe Generale , Capital Markets Day 11:00 GBR: Aston Martin , außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 14:00 POL: Verbraucherpreise 8/23 16:00 USA: NAHB Index 9/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung 6. Bundeskongress der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) unter dem Motto "Morgen braucht uns", Berlin + Wahl des Gewerkschaftsrats und des Bundesvorstands 09:30 DEU: Konferenz „Gesellschaftsprojekt Energiewende. Volle Kraft voraus!” der Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin U.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 11:00 DEU: "Innovationen für die Menschheit aus Rheinland-Pfalz - Erfolgreiches Clustermanagement in der Biotechnologie", Berlin U.a. mit Clemens Hoch (SPD), Staatsminister für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz und Sabine Nikolaus, Landesleiterin Boehringer-Ingelheim Deutschland GmbH. 13:00 DEU: Offizielle Eröffnung einer 12 Megawatt-Aufdach-Solaranlage auf einem Metro -Logistikzentrum, Marl. Die Anlage ist nach Angaben der Betreiber die größte Aufdachanlage in Deutschland; u.a. mit NRW-Energieministerin Mona Neubaur (Grüne) ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 19. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Kingfisher , Halbjahreszahlen 11:00 DEU: Hybrid-Pk zum STADA Health Report 2023, Bad Vilbel BEL: Anheuser-Busch InBev, Capital Markets Day GBR: British Land Company , Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 07/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 08/23 (endgültig) 14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 08/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Pk zur Jahrestagung Cyber Insurance 2023 - "Wie geht es weiter mit der Cyberversicherung?" (auch online), Düsseldorf 14:00 DEU: Fachkonferenz „BafinTech” von Finanzaufsicht Bafin und Deutscher Bundesbank (bis 20.09.) DEU: Beginn Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress (bis 21.09.) DEU: Handelsblatt Jahrestagung "Gas 2023" (bis 20.09.) DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die rund 38 000 Beschäftigen im sächsischen Groß- und Außenhandel und genossenschaftlichen Großhandel, Leipzig DEU: Fortsetzung 6. Bundeskongress der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) unter dem Motto „Morgen braucht uns”, Berlin DEU: Fünftes Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Stützpunkt in Rheinland-Pfalz mit unter anderem US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, Ramstein-Miesenbach ---------------------------------------------------------------------------------------_ MITTWOCH, DEN 20. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 EUR: ACEA, KfZ-Erstzulassungen 08/23 09:00 DEU: „Handelsblatt”-Banken-Tagung, Frankfurt/M. u.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, HBV-Chefin Marion Höllinger, BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff, Schufa-Chefin Tanja Birkholz und Bafin-Präsident Mark Branson 13:00 USA: General Mills , Q1-Zahlen 14:30 USA: Boston Scientific (Investor Day) 22:00 USA: FedEx , Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 08/23 08:00 DEU: Erzeugerpreise 08/23 08:00 GBR: Erzeugerpreise 08/23 11:00 EUR: Bauproduktion 07/23 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 20:00 USA: Notenbank-Entscheidung + 20.30 Pk SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard -Vorstandschef Markus Braun 10:00 DEU: BGH prüft erneut Zusatzversorgung der Angestellten und Arbeiter im öffentlichen Dienst, Karlsruhe 12:00 DEU: Vortrag KfW-Chef Stefan Wintels: „Jahrzehnt der Entscheidung - Die Rolle der KfW bei der Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft”, Frankfurt/M. 18:30 DEU: Diskussionsveranstaltung Deutsches Verkehrsforum e.V. (DVF) zu notwendigen Impulsen für die Umstellung der Energiebasis des Verkehrssektors DEU: Digitalmesse dmexco, Köln DEU: Fortsetzung 6. Bundeskongress der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) unter dem Motto "Morgen braucht uns", Berlin ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 21. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Suse , Q3-Zahlen 08:00 GBR: Next, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: "Handelsblatt"-Banken-Tagung, Frankfurt/M. u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner, Commerzbank -Chef Manfred Knof, LBBW-Chef Rainer Neske und DSGV-Präsident Helmut Schleweis 10:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Mercedes-Benz Group , Stuttgart. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte 2021 im Zusammenhang mit dem Dieselskandal eine Musterfeststellungsklage eingereicht. Im Kern werfen die Verbraucherschützer dem Stuttgarter Autobauer eine bewusste Manipulation von Abgaswerten vor und wollen Schadenersatz für betroffene Kunden erstreiten. TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Geschäftsklima 09/23 13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/23 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 08/23 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/23 16:00 USA: Frühindikator 08/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun 10:00 DEU: Online-Pressegespräch Privatbank Julius Bär: Ausblick auf die Finanzmärkte, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Jahres-Pk VDMA Baden-Württemberg (online), Stuttgart DEU: Beginn Nutzfahrzeugmesse "Nufam" (bis 24.09.) DEU: Envoconnect - Neues Kongressformat rund um Nachhaltigkeit und Klimaschutz (bis 22.09.) DEU: Fortsetzung 6. Bundeskongress der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) unter dem Motto "Morgen braucht uns", Berlin ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 22. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:30 DEU: Pk Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen: Halbjahreszahlen 2023, Frankfurt/M. 12:00 DEU: SFC Energy, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 08/23 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 08/23 09:00 SPA: BIP Q2/23 (detailliert) 09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex (Industrie, Dienstleistungen) 09/23 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex (Industrie, Dienstleistungen) 09/23 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex (Industrie, Dienstleistungen) 09/23 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex (Industrie, Dienstleistungen) 09/23 15:45 USA: S&P-Einkaufsmanagerindex (Industrie, Dienstleistungen) 09/23 JPN: Notenbank-Entscheidung SONSTIGE TERMINE 19:00 DEU: Podiumsdiskussion Grünen-Fraktion zum SH-Umbau als klimaneutrales Industrieland, u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Mit Laura Pooth, Vorsitzende des DGB-Nord, Roland Kühl, Geschäftsführer der Raffinerie Heide, und Simone Menne, Expertin für nachhaltige Transformation der Wirtschaft. DEU: Fortsetzung 6. Bundeskongress der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) unter dem Motto "Morgen braucht uns", Berlin ----------------------------------------------------------------------------------------