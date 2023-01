 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 25. Januar 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) -Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 25. Januar:

FRANKFURT ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen 07:30 AUT: OMV, Q4-Trading-Update 08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Trading-Update 10:00 DEU: Eröffnungs-Pressekonferenz zur Wassersportmesse boot Düsseldorf TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Leistungsbilanz 11/22 02:30 CHN: Erzeuger- und Verbraucherpreise 12/22 10:00 EUR: EZB, Konsumentenumfrage 10:00 EUR: EZB, Wirtschaftsbericht 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Verbraucherpreise 12/22 SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: BGH entscheidet in mehreren Verfahren, ob Mitbewerber Datenschutzverstöße vor Gericht bringen dürfen 10:00 DEU: Pressefrühstück von EY Real Estate zur Vorstellung des Trendbarometers Immobilien-Investmentmarkt 2023 10:30 DEU: Pressekonferenz zur Studie "Wohnen in der Krise" mit dem Deutschen Mieterbund, IG BAU, Caritas ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Faurecia-Tochter Hella, Q2-Zahlen 12:00 USA: Unitedhealth, Q4-Zahlen 12:15 USA: Blackrock, Q4-Zahlen 12:45 USA: JPMorgan, Q4-Zahlen 12:45 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen 14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR über Nacht CHN: Handelsbilanz 12/22 08:00 GBR: BIP 11/22 08:00 GBR: Handelsbilanz 11/22 08:00 GBR: Industrieproduktion 11/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/22 (endgültig) 10:00 DEU: BIP 2022 (1. Schätzung) 10:00 ITA: Industrieproduktion 11/22 11:00 EUR: Handelsbilanz 11/22 11:00 EUR: Industrieproduktion 11/22 14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 12/22 16:00 USA: Universität of Michigan, Stimmungsindex 12/22 DEU: Wirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage SONSTIGE TERMINE 09:15 Eröffnungs-Pk der Urlaubsmesse CMT 2023 (14. bis 22. Januar 2023) ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/22 11:30 DEU: Bundesverband deutscher Banken (BdB), Neujahrsempfang 22:30 GBR: Rio Tinto, Produktionsbericht Q4/22 TERMINE KONJUNKTUR EUR: Treffen der Euro-Gruppe SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Caravaning Industrie Verband (CIVD), Jahres-Pk 11:00 DEU: Gewerkschaft IG BCE, Jahres-Pk CHE: Beginn der Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos (bis 20.01.) DEU: Fortsetzung Messe Caravan Motor Touristik (CMT) (bis 22.01.) HINWEIS: In den Vereinigten Staaten haben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahresumsatz 13:25 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: BIP Q4/22 03:00 CHN: Einzelhandelumsatz 12/22 03:00 CHN: Industrieproduktion 12/22 03:00 CNH: Sachanlagen 2022 08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/22 (endgültig) 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 12/22 10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/22 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW-Umfrage 01/23 14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 01/23 SONSTIGE TERMINE AUT: Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt CHE: Fortsetzung der Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos (bis 20.01.) DEU: Fortsetzung Messe Caravan Motor Touristik (CMT) (bis 22.01.) EUR: Euro-Finanz- und Wirtschaftsminister treffen sich in Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Richemont, Q3-Trading-Update 07:00 NLD: Just Eat Takeaway, Q4-Trading-Update 08:00 EUR: KfZ-Erstzulassungen (ACEA) 12/22 08:00 GBR: Burberry, Q3-Trading-Update 16:15 USA: Linde plc, außerordentliche Hauptversammlung mit Abstimmung über Rückzug von Frankfurter Börse 22:30 AUS: BHP Group, H1-Produktionsbericht TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Erzeugerpreise 12/22 08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/22 11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/22 (endgültig) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/22 14:30 USA: Erzeugerpreise 12/22 15:15 USA: Industrieprodukton 12/22 16:00 USA: Industrieproduktion 12/22 16:00 USA: Lagerbestände 11/22 20:00 USA: Fed Beige Book 22:30 USA: Api-Rohöllagerdaten SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI), Pressekonferenz zu Aus- und Rückblick 10:00 FRA: IEA-Monatsbericht zum Ölmarkt 13:00 DEU: Bundestag, Plenum CHE: Fortsetzung der Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos (bis 20.01.) DEU: Fortsetzung Messe Caravan Motor Touristik (CMT) (bis 22.01.) ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Zur Rose, Umsatz 2022 07:30 DEU: Suse, Q4-Zahlen 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zum Verbot der Doppelbestrafung bei Geldbußen gegen VW in Italien und Deutschland 12:55 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen 22:00 USA: Netflix, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 12/22 10:00 EUR: EZB, Leistungsbilanz 11/22 10:00 NOR: Notenbank-Entscheidung 12:00 TUR: Notenbank-Entscheidung 14:30 USA: Baubeginne 12/22 14:30 USA: Baugenehmigungen 12/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitlosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Philadelphia-Fed-Index 01/23 17:00 USA: EIA-Rohöllagerdate SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU Bundestag, Pleum 09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Missbrauch marktbeherrschender Stellung bei Speiseeis CHE: Fortsetzung der Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos (bis 20.01.) DEU: Fortsetzung Messe Caravan Motor Touristik (CMT) (bis 22.01.) --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 SWE: Ericsson, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/22 08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/22 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/22 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/22 CHN: Chinesische Notenbank, Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag, Plenum 11:00 DEU: Pressekonferenz von Umweltschutzverbänden und der Stadt Borkum zur Bedeutung der geplanten neuen Ölbohrungen vor Borkum für Nordsee und Klimaschutz CHE: Abschluss der Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos DEU: Fortsetzung Messe Caravan Motor Touristik (CMT) (bis 22.01.) DEU: Internationale Grüne Woche (IGW) (bis 29.01.) --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/23 (vorläufig) 16:00 USA: Frühindikator 12/22 19:00 DEU: Deutsche Börse, Neujahrsempfang mit einem Gastvortrag von EZB-Präsidentin Christine Lagarde SONSTIGE TERMINE 14:00 DEU: Finanzaufsicht Bafin, Neujahrs-Presseempfang --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Gfk Verbrauchervertrauen 02/23 08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 12/22 08:45 FRA: Geschäftsklima 01/22 09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 01/23 (1. Veröffentlichung) 09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Industrie 01/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 01/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Industrie 01/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 01/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Industrie 01/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 01/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Industrie 01/23 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 01/23 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Industrie 01/23 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Richmond-Fed-Herstellerindex 01/23 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Pressekonferenz zur Gastronomie-Leitmesse Internorga DEU: Fortsetzung der Internationalen Grünen Woche in Berlin (bis 29.01.) DEU: Pflanzenmesse IPM (bis 27.01.) --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 09:00 SPA: Erzeugerpreise 12/22 10:00 DEU: Ifo-Index 01/23 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Philadelphia-Fed-Dienstleistungsindex 01/23 15:00 BEL: Geschäftsklima 01/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung der Internationalen Grünen Woche in Berlin ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.