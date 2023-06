 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 28. Juni 2023

FRANKFURT

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 15. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Brenntag , Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Wohnen , Hauptversammlung 10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung 10:00 DEU: HHLA , Hauptversammlung 10:00 DEU: Aumann , Hauptversammlung 14:00 FRA: Korian, Hauptversammlung 22:05 USA: Adobe , Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Befesa , Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 04/23 04:00 CHN: Industrieproduktion 05/23 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 05/23 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 05/23 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 04/23 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 05/23 08:30 DEU: DIW Konjunkturprognose Sommer 2023 (Online-Pk) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/23 09:00 CHE: KOF, Konjunkturprognose 09:00 CHE: Seco, Konjunkturprognosen vom Sommer 09:30 DEU: IfW, Institut für Weltwirtschaft, Konjunkturprognose 10:00 ESP: Handelsbilanz 04/23 11:00 EUR: Handelsbilanz 04/23 11:00 GRC: Arbeitslosenquote 05/23 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 05/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Im- und Exportpreise 05/23 14:30 USA: Empire State Index 06/23 14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 06/23 15:15 USA: Industrieproduktion 05/23 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 05/23 16:00 USA: Lagerbestände 04/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 EUR: EuGH-Urteil zur Unionsbürgerschaft nach dem Brexit 09:00 EUR: EuGH-Urteil zu missbräuchlichen Klauseln in Verbraucherverträgen 10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundeswirtschaftsministerium unter dem Leitgedanken „Wandel durch Innovationen” 13:30 Rede von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck 10:00 DEU: Online-Pk Bitkom und Initiative „Digital für alle” zu Digitaltag mit Kathrin Sonnenholzner, Vorsitzende des Präsidiums AWO Bundesverband e.V., Achim Berg, Präsident Bitkom e.V. und Uwe Brandl, Präsident Deutscher Städte- und Gemeindebund DEU: Fortsetzung Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 2023, Berlin + 10.00 Pk Vorstellung des Krankenhaus Rating Reports zur aktuellen wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser 11:00 DEU: RWI - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, Konjunkturprognose DEU: Fortsetzung BDEW-Kongress, Berlin DEU: Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz , Berlin DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD u.a. mit Bundesbauministern Klara Geywitz (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) 09:30 DEU: Institut für Weltwirtschaft zur Konjunkturprognose im Sommer für Deutschland und die Welt, Kiel 10:00 DEU: Online-Pk Welthungerhilfe und terre des hommes zur Vorstellung des „Kompass 2023” zur deutschen Entwicklungspolitik, Berlin 10:00 DEU: Verhandlung am Oberverwaltungsgericht zu einem Streit zwischen zwei Windkraftbetreibern, Münster BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel Thema ist u.a die Vorbereitung des Gipfeltreffens am 11. und 12. Juli in Litauen. LUX: Treffen der Euro-Gruppe, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 16. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Osram , Hauptversammlung, Karlsruhe 10:00 DEU: GSW Immobilien , Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Volkswagen AG Konzern Auslieferungen 05/23 11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung, Würzburg 12:30 GBR: Tesco , Hauptversammlung 17:00 USA: T-Mobile US , Hauptversammlung DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ Zinsentscheid 08:00 DEU: Baugenehmigungen 04/23 09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/23 09:00 AUT: Verbraucherpreise 05/23 (endgültig) 11:00 ITA: Handelsbilanz 04/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/23 (endgültig) 11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/23 (vorläufig) EUR: S&P Ratingergebnis Slowenien EUR: Fitch Ratingergebnis Luxemburg, Norwegen EUR: Moody's Ratingergebnis Türkei SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Diskussionsveranstaltung des Wirtschaftsforums der SPD zu „Künstliche Intelligenz - Fluch oder Segen?”, Berlin 12:00 DEU: Pressegespräch zur Vorstellung der aktuellen Marktzahlen des Branchenverbandes VDMA Robotik & Automation im Vorfeld der Messe „automatica”, München BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen (zweiter und letzter Tag), Brüssel LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg ------------------------------------------------------------------------------------------ MONTAG, DEN 19. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarktindex 06/23 17:00 DEU: Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) verleiht Weltwirtschaftlichen Preis 17:00 EUR: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zur Industriepolitik für Batterien EUR: Treffen der EU-Energieminister SONSTIGE TERMINE 9:00 FRA: Paris Air Show vom 19. bis 25. Juni mit Neuigkeiten von Airbus Raytheon Technologies, General Electric Rolls-Royce , Safran 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard -Vorstandschef Markus Braun DEU: BDI-Tag der deutschen Industrie (TDI) + 11.30 Pressegespräch mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm und BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner + 13.20 Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), anschließend Gespräch mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm + 14.25 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen ----------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 20. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Evotec , Hauptversammlung 10:00 DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung 17:30 USA: General Motors , Hauptversammlung 19:00 USA: Dell, Hauptversammlung 22:00 USA: FedEx , Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 DEU: Erzeugerpreise 04/23 08:00 CHE: BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte 05/23 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 04/23 11:00 EUR: Bauproduktion 04/23 14:30 USA: Baubeginne 05/23 14:30 USA: Baugenehmigungen 05/23 SONSTIGE TERMINE 9:00 FRA: Paris Air Show vom 19. bis 25. Juni mit Neuigkeiten von Airbus, Boeing, Embraer, MTU, Raytheon Technologies, General Electric, Rolls-Royce, Safran DEU: Fortsetzung BDI-Tag der deutschen Industrie (TDI) + 16.45 Impulsvortrag von Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck DEU: Nationaler Radverkehrskongress (bis 21.06.) DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und zwei Ingenieure - Plädoyers Verteidigung EUR: Treffen der EU-Umweltminister ----------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 21. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 05/23 10:00 DEU: Nagarro , Hauptversammlung, München 10:00 DEU: Daimler Truck Holding, Hauptversammlung, Berlin 10:30 DEU: Sto , Hauptversammlung, Donaueschingen 11:00 LUX: Adler Group, außerordentliche Hauptversammlung, Luxemburg 13:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung, Luxemburg 16:00 DEU: Volkswagen Konzern, Capital Markets Day 17:00 USA: Ebay , Hauptversammlung DEU: Knaus Tabbert AG, Jahres-Pressekonferenz TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Erzeuger- und Verbraucherpreise 05/23 08:00 GBR: Staatsverschuldung 05/23 10:30 DEU: Pk Ifo-Konjunktur-Prognose Sommer 2023 22:30 USA: API-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun 9:00 FRA: Paris Air Show vom 19. bis 25. Juni mit Neuigkeiten von Airbus, Boeing, Embraer, MTU, Raytheon Technologies, General Electric, Rolls-Royce, Safran DEU: Internationale Fahrrad-Fachmesse Eurobike (bis 25.06.) ----------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 22. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Messe München, Bilanz-Pressekonferenz 10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung, München 10:00 DEU: Rocket Internet , Hauptversammlung, Berlin 10:00 CHE: Züblin, Hauptversammlung, Zürich 10:00 NLD: Qiagen , Hauptversammlung 13:00 NLD: Aegon , Kapitalmarkttag 20:00 USA: Nvidia , Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 06:30 CHE: SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2022 08:30 CHE: BFS: Baupreisindex im April 2023 09:30 CHE: SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. Pk) 08:45 FRA: Geschäftsklima 06/23 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/23 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/23 (vorab) 16:00 USA: Frühindikator 05/23 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 05/23 16:00 USA: EIA Ölbricht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun 9:00 FRA: Paris Air Show vom 19. bis 25. Juni mit Neuigkeiten von Airbus, Boeing, Embraer, MTU, Raytheon Technologies, General Electric, Rolls-Royce, Safran 09:30 DEU: Video-PK zu Studie über Arbeits- und Lohnstückkosten in Deutschland und der EU des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) 10:30 DEU: Dekabank, "Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick" 11:00 DEU: Jahrestagung 2023 des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung 14:00 DEU: Konferenz „Banken und Finanzmärkte im Dauerstress: Auf der Suche nach der "neuen Normalität"” Veranstalter sind die Deutsche Bundesbank und der „Aktionskreis Stabiles Geld”. Als Redner bei der Konferenz werten u.a. erwartet: Bundesbank-Präsident Joachim Nagel und der Frankfurter Wirtschaftsprofessor Volker Wieland FRA: Internationaler Gipfel für einen neuen globalen Finanzpakt (bis 23.6.) Paris Das von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron initiierte Treffen soll den Anstoß für den Aufbau eines solidarischen internationalen Finanzsystems geben. Eingeladen sind Vertreter aus über 100 Staaten, Deutschland wird von Bundeskanzler Olaf Scholz vertreten. + 09.00 Eröffnung mit Rede von Macron +10.30-19.00 Beratungen in sechs Arbeitsgruppen + 20.00 Arbeitsessen der Staatschefs CHN/HGK: Feiertag, Börse geschlossen ----------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 23. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach , Q1-Zahlen 08:00 GBR: AB Foods , Q3-Umsatz 10:00 AUT: ams-Osram, Hauptversammlung 10:00 DEU: About You , Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 06/23 01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/23 06:30 NLD: BIP Q 1/23 (endgültig) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 05/23 09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q1/23 09:00 ESP: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung) 15:00 BEL: Geschäftsklima 06/23 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung) EUR: S&P Ratingergebnis Pllen EUR: Fitch Ratingergebnis Polen, Zypern, Ukraine SONSTIGE TERMINE 09:00 FRA: Abschluss Internationaler Gipfel für einen neuen globalen Finanzpakt 9:00 FRA: Paris Air Show vom 19. bis 25. Juni mit Neuigkeiten von Airbus, Boeing, Embraer, MTU, Raytheon Technologies, General Electric, Rolls-Royce, Safran DEU: Abschluss internationales Luftwaffen-Manöver „Air Defender 2023” + 09.30-12.30 Abschlusszeremonie mit Ergebnisvorstellung und Pk HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen ----------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 26. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 12:00 DEU: "Diesel-Senat" des BGH urteilt zu grundsätzlichen Fragen der Haftung von Autobauern für unzulässige Abschalteinrichtungen 12:00 IRL: Bank of Ireland, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Erzeugepreise 05/23 09:00 CHE: KOF Consensus Forecast 09:00 ESP: Erzeugerpreise 05/23 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklimaindex 06/23 16:30 USA: Dallas Fed Varbeitende Industrie 06/23 SONSTIGE TERMINE 18:30 EUR: Europäische Zentralbank: Notenbankkonferenz (bis 28.06.) EUR: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei (1.Tag) ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 27. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Bike24 , Hauptversammlung, Dresden 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Zooplus , Hauptversammlung, München 14:00 USA: Delta Air Lines, Investor Day 15:00 GBR: Kingfisher , Hauptversammlung FRA: Accor , Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 04/23 (endgültig) 08:00 FIN: Handelsbilanz 04/23 (endgültig) 08:00 SWE: Handelsbilanz 05/23 08:00 SWE: Erzeugerpreise 05/23 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 06/23 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/23 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 04/23 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 05/23 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 06/23 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 06/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Europäische Zentralbank: Notenbankkonferenz Mit einer Eröffnungsrede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Die komplette Konferenz wird per Videostream auf der EZB-Website übertragen. 11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Bauernverband vor dem Deutschen Bauerntag in Münster (28.-29. Juni) 11:30 DEU: BGH verhandelt darüber, dass das Bundeskartellamt bei Amazon eine schärfere Wettbewerbskontrolle durchsetzen will DEU: Nachhaltigkeitsgipfel der „Süddeutschen Zeitung” mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Ministerpräsident Markus Söder (CSU), München EUR: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten EUR: Treffen des Rates für Landwirtschaft und Fischerei (2.Tag) DEU: Automatica 2023 - Messe für Robotik und Automation ----------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 28. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Bayer , Research and Development Day 10:00 DEU: Porsche AG, Hauptversammlung, Stuttgart 11:00 LUX: Grand City Properties , Hauptversammlung, Luxemburg 13:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung, Gießen 13:00 LUX: Aroundtown S. A., Hauptversammlung, Luxemburg 22:30 USA: Micron Technology, Q3-Zahlen DEU: Deutsche Börse , Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 07/23 10:00 EUR: Geldmenge M3 05/23 10:00 ITA: Erzeugerpreise 05/23 11:00 ITA: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 05/23 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 05/23 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 12:30 DEU: Deutscher Bauerntag, Münster BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Gesetzesvorschlag für digitalen Euro vor, Brüssel ----------------------------------------------------------------------------------------