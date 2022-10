Woidke gegen vorgezogenen Kohleausstieg bis 2030 wie in NRW

POTSDAM (dpa-AFX) -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) lehnt einen vorgezogenen Braunkohleausstieg bis 2030 ähnlich wie in Nordrhein-Westfalen für sein Land ab. "Die Sicherheit der Energieversorgung steht jetzt im Vordergrund. Hier leistet unsere Lausitzer Braunkohle einen unverzichtbaren Beitrag", sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Die Grünen-Landesvorsitzende Julia Schmidt hatte am Dienstag bei Twitter ein schnelleres Ende des Kohleausstiegs auch für Brandenburg gefordert.