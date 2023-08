Woidke will eigenes Gesetz zur Planungsbeschleunigung einbringen

POTSDAM (dpa-AFX) -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke will eine eigene Gesetzesinitiative zur Planungsbeschleunigung starten. Der SPD-Politiker kündigte in der "Märkischen Oderzeitung" (Samstag) an, über die Ländervertretung, den Bundesrat, gemeinsam mit Berlin ein Gesetz zur Planungsbeschleunigung einzubringen. "Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich mit dem Agieren der Bundesregierung bei der Planungsbeschleunigung unzufrieden bin." Für das Gesetz sei der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), bereits mit "im Boot", sagte Woidke.