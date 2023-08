 Yandex-Mitbegründer Wolosch: 'Ich bin gegen den Krieg'

MOSKAU (dpa-AFX) -Der Mitbegründer des russischen Internetkonzerns Yandex, Arkadi Wolosch, hat sich gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ausgesprochen. "Ich bin kategorisch gegen die barbarische Invasion Russlands in der Ukraine, wo ich, wie viele andere auch, Verwandte habe", sagte Wolosch gemäß einer Mitteilung vom Donnerstag, die dem unabhängigen Portal "Medusa" vorlag.

MOSKAU Obwohl er seit 2014 nicht mehr in Russland lebe, trage er Verantwortung für die Handlungen seiner Heimat, erklärte der 59-Jährige, der als Yandex-Chef zurückgetreten war, nachdem er im Sommer 2022 auf die EU-Sanktionsliste gesetzt wurde. Es dürfe darüber gestritten werden, ob sein Anti-Kriegs-Statement zu spät komme, fügte Wolosch hinzu - nicht aber über dessen Inhalt: "Ich bin gegen den Krieg", betonte er.

Der Unternehmer wurde noch zu Sowjetzeiten in Kasachstan in Zentralasien geboren und lebt mittlerweile in Israel. Zum Yandex-Konzern gehören etwa die gleichnamige Internetsuchmaschine sowie verschiedene Liefer- und Taxi-Dienste in Russland und einigen anderen Ländern. Eigenen Angaben zufolge betrug der Jahresumsatz des Unternehmens im Vorjahr rund 522 Milliarden Rubel (rund 4,85 Milliarden Euro).