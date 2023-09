 Zahl der Airbus-Auslieferungen fällt zurück

TOULOUSE (dpa-AFX) -Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat im abgeschlossenen Monat eine weitere Verlangsamung seiner Auslieferungen hinnehmen müssen. Im August gingen 52 Maschinen an seine Kunden, wie der Dax-Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Damit seien mittlerweile 433 der 720 Flugzeuge ausgeliefert, die sich Konzernchef Guillaume Faury für dieses Jahr als Ziel gesetzt hat. Noch im Juni hatte der Hersteller 72 Verkehrsjets an seine Kunden übergeben, im Juli waren es dann schon sieben weniger. Unterdessen holte Airbus im August Bestellungen von fast 120 neuen Maschinen herein.