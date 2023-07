 Zehn Jahre Kooperation: Pakistan bekräftigt Beziehung zu China

ISLAMABAD (dpa-AFX) -Bei einem hochrangigen chinesischen Staatsbesuch hat Pakistans Premierminister die enge Beziehung zur Volksrepublik bekräftigt. "Diese Freundschaft wird fortbestehen und kein Hindernis dulden, das ihr im Wege steht", sagte Shehbaz Sharif am Montag in Islamabad. Chinas Vizepremier He Lifeng besucht die südasiatische Atommacht anlässlich der zehnjährigen Kooperation beider Länder.

ISLAMABAD Im Juli 2013 hatten die Nachbarländer eine Absichtserklärung für eine Kooperation unterzeichnet. Im Rahmen des Wirtschaftskorridors CPEC investierte China bisher 65 Milliarden US-Dollar in die Energie- und Transportinfrastruktur Pakistans. CPEC sichert China mit dem südpakistanischen Hafen Gwadar im Rahmen seiner globalen Infrastrukturinitiative "Neue Seidenstraße" einen Zugang zum Arabischen Meer. Die Kooperation hat laut der pakistanischen Regierung 200 000 Arbeitsplätze in dem bevölkerungsreichen Land geschaffen. Immer wieder gab es jedoch auch Kritik an der Abhängigkeit. Das von einer schweren Wirtschaftskrise geplagte Land hat umgerechnet rund 30 Milliarden Dollar (rund 27,22 Milliarden Euro) Schulden bei China.