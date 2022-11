 Zugausfälle und Verspätungen wegen Bombenentschärfung in Karlsruhe

KARLSRUHE (dpa-AFX) -Wegen einer Bombenentschärfung in Karlsruhe rechnet die Deutsche Bahn über Mittag mit Zugausfällen und Verspätungen auch im Fernverkehr. Aufgrund der um 13.00 Uhr geplanten Entschärfung unweit des Hauptbahnhofs fallen nach Angaben einer Bahnsprecherin am Dienstag Fernzüge von Mannheim und Heidelberg nach Karlsruhe aus, außerdem ist der Zugverkehr von Stuttgart nach Karlsruhe tangiert. Die Verbindung von Karlsruhe nach Basel soll aber laufen. Wie viele Reisende in welchem Zeitraum genau betroffen sind, konnte die Bahnsprecherin zunächst nicht sagen. Hunderte Bahnfahrer müssten sich jedenfalls auf Behinderungen einstellen. Die Bahn werde alles tun, um die Beeinträchtigung so gering wie möglich zu halten und die Reisenden genau zu informieren.

KARLSRUHE Wegen der Bombenentschärfung mussten am frühen Morgen Hunderte von Anwohnern in einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle der Bombe in der Stuttgarter Straße ihre Wohnungen verlassen. Die 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war nach Angaben der Stadt am Montag auf einer Baustelle in der Nähe des Güterbahnhofs gefunden worden.

